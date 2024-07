José Luis Doctor: "Llegaré muy fuerte a los Olímpicos y en París todo puede pasar"

Gustavo Borges

México, 14 jul (EFE).- El mexicano José Luis Doctor, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró este domingo estar en su mejor momento de forma deportiva, listo para retar a los favoritos en la marcha de 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos.

"Llegaré muy fuerte a los Olímpicos y en París todo puede pasar. Me siento mejor que cuando hice mi mejor registro (1h 19:10) el pasado mes de mayo en La Coruña y en las próximas dos semanas creceré más", reveló este domingo a EFE el atleta de 28 años.

Doctor apuntaba a ser uno de los mejores del mundo en la caminata de 50 kilómetros, pero cuando la World Athletics quitó esa prueba, aceptó especializarse en 20, distancia en la que mantiene una tendencia a la mejoría de sus registros.

"Estoy en condiciones de acercarme a 1h 18:10; en la Coruña iba para eso, pero debí reservarse porque me hicieron una segunda amonestación en el kilómetro 16; en estas seis semanas he trabajado mucho la técnica y llegaré a París en condiciones para llegar al final con los punteros y a partir de ahí luchar", explicó.

Doctor es uno de los ejemplos de mayor crecimiento del deporte mundial en el presente ciclo olímpico. Para poder mantenerse económicamente, hace cuatro años trabajó como ayudante de albañil y vendió hamburguesas, pero regresó al atletismo y en el 2023 ganó los Centroamericanos y del Caribe.

"Soy Licenciado en Administración de Empresas, pero no me daban trabajo; entonces debí luchar por mi cuenta. Todo eso ayudó porque ahora aprecio más todo lo que tengo y jamás me quejo", confesó.

Según su entrenador, el campeón olímpico Raúl González, el marchista mexicano es un raro ejemplo de compromiso en estos tiempos en los que la mayoría de los competidores se distraen con los teléfonos y quieren todo rápido y fácil.

"Son épocas diferentes a cuando yo fui atleta, la tecnología cambió todo, pero algo se mantiene y es que nada se consigue sin trabajo. Doctor es uno de los chicos más entregados, vive para el atletismo y por eso mejora día con día. En París más de una decena de competidores lucharán por las medallas y él estará entre ellos", dijo.

Esta semana el mexicano llegará al pico de entrenamiento con un rigurosa sesión de velocidad, el jueves, y un trabajo de larga distancia a más de 3.000 metros sobre el mar, el fin de semana. Después de eso, bajará la carga para llegar sin cansancio al 1 de agosto, día de la prueba olímpica de 20 kilómetros.

"Soy un hombre fuerte y, además de la técnica, trabajo mucho la fuerza, lo cual me mantiene sano", reveló.

En una prueba en la que someterá su cuerpo a un esfuerzo mayor durante poco más de una hora es importante la estabilidad mental, lo cual Doctor trabaja con trampas, como dividir en parte la distancia de entrenamientos y visualizarlos como si fueran la prueba olímpica.

"Hago juegos con la mente. A veces imagino que uno de los favoritos me está alcanzado, entonces no bajo el paso y al final lo aumento; me digo, él va más cansado, no es un súper humano y le puedo ganar", agregó.

La caminata le ha dado a México en Juegos Olímpicos tres medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce, pero en hombres ningún mexicano a subido al podio desde que Noé Hernández ganó plata en 20 y Joel Sánchez, bronce en 50, ambos en Sydney 2000.

"En París Doctor va a tener su mejor registro; está para caminar 1h 18 horas y estar entre los mejores; él es un todoterreno que puede correr bien en calor y ser rápido en condiciones benignas. En las próximas semanas mejorará un tres por ciento y quedará listo", aseguró el entrenador González, campeón olímpico de 50 kilómetros en Los Ángeles 1984.EFE

