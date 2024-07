Jesús Navas: "Seguir aquí significa que he hecho bien las cosas"

El lateral derecho de la selección española Jesús Navas se mostró orgulloso de un equipo que ha demostrado unión, como el que compartió hace doces años en la última Eurocopa que ganó España, y celebró a nivel personal haber "hecho bien las cosas" para poder disfrutar de un último baile en la final contra Inglaterra. "Estamos haciendo un campeonato muy bueno y tenemos mucha ilusión por hacer un partido bueno y ganar. Es una final y sabemos lo complicado que es ganar un título y hay que estar muy concentrado en todo momento. Después de tantos años, seguir aquí significa que he hecho bien las cosas. Sería una alegría, nos lo merecemos", dijo este sábado en la previa a la final de la EURO 2024. El futbolista de 38 años, a unos meses de retirarse, confió en poder celebrar otro título con la selección. "Ojalá se repita. En aquellos años éramos una piña y eso se nota. Aquí es igual, hay un grupo increíble. Me alegro por todo lo que nos está pasando. Sabemos la ilusión que tenemos todos y ojalá podamos conseguirlo", afirmó. Por otro lado, Navas fue preguntado por el capitán, Álvaro Morata, y por Lamine Yamal, la sensación del torneo. "Morata siempre tiene gestos muy buenos con nosotros. Me dijo que era el momento de que yo hablara, en mi último partido. Sería una alegría por todo el grupo, nos lo merecemos. Con 38 años me sigue emocionando todo, ayudar a mi selección, a mi país. Tengo decidido que quería ayudar al Sevilla hasta enero. La decisión está tomada", apuntó. "Lamine Yamal viene jugando a un nivel altísimo. Destaco la humildad que tiene para hacer lo que le dicen. Seguro que va a seguir en esa línea", añadió. Además, el jugador andaluz recordó que lleva varios años conviviendo con molestias físicas. "Llevo cuatro o cinco años con dolores de cadera, pero con las ganas por jugar al fútbol lo supero. Y así salgo a jugar, aunque es verdad que me duele todo luego. Estoy orgulloso de seguir siendo el mismo que cuando empecé. Estoy preparado para jugar", apuntó. Navas insistió en la ilusión por que España vuelva a ser campeona 12 años después. "Para mí es muy especial, es único estar aquí. Llegar a la final de una Eurocopa es muy difícil, pero estamos otra vez aquí. Y vamos a salir a por todas, con la máxima ilusión. Sabemos lo que nos jugamos, la importancia que tiene para el país ganar una Eurocopa después de tantos años", dijo. "Me alegraría por el trabajo de los compañeros y del míster, que está haciendo una gran labor. Hay que saber que esto es único y hay que morir por cada momento aquí. Dar tantas alegrías a tanta gente es algo único y un orgullo para mí", terminó.

