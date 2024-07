Israel anuncia la muerte del comandante de Hamás en Jan Yunis durante el ataque a la zona segura de Al Mawasi

El Ejército de Israel ha anunciado la muerte del comandante local de las milicias de Hamás en la ciudad gazatí de Jan Yunis durante el bombardeo efectuado ayer en la zona segura del campamento de desplazados de Al Mawasi. "Aviones de combate mataron ayer a Rafa'a Salamé, comandante de la Brigada de Jan Yunis de la organización terrorista Hamás", han anunciado el Ejército y el servicio de Inteligencia nacional de Israel, el Shin Bet, en un comunicado conjunto. El movimiento islamista palestino todavía no se ha pronunciado sobre esta información aunque fuentes del medio saudí Al Hadath avanzaron ayer que Salamé había fallecido durante el ataque. Salamé es descrito en el comunicado como uno de los organizadores de la masacre del 7 de octubre en Israel, que se saldó con unos 1.200 muertos, cientos de secuestrados, y se convirtió en el detonante de la actual guerra de Gaza. El fallecido era uno de los dos principales objetivos del bombardeo junto al comandante del ala militar para todo Gaza, Mohamed Deif. Israel, de momento, no tiene confirmación de que Deif falleciera en el ataque. Las autoridades de Gaza, bajo control del movimiento islamista, han estimado que al menos 90 personas murieron y unas 300 resultaron heridas durante el bombardeo israelí. Salamé se convirtió en comandante local de Hamás para Jan Yunis en 2016, cuando reemplazó a Mohamed Sinwar, hermano a su vez del líder político de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar. Las FDI le atribuyen además un "papel destacado" en el en el secuestro del soldado Gilad Shalit en 2006 -- cuyo intento de rescate supuso el origen de una campaña militar israelí que se saldó con unos 400 palestinos y once israelíes muertos -- y en la guerra de 2014, donde estuvo al mando del "apoyo al combate y los planes defensivos" de Hamás.

