Fanáticos de Trump se vuelcan para desearle una pronta recuperación: "Eres un héroe"

Milwaukee (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Fanáticos del expresidente de Estados Unidos Donald Trump organizaron este domingo en Milwaukee, sede de la Convención Nacional Republicana, una velada para rezar y desear una pronta recuperación al magnate neoyorquino tras el intento de asesinato que sufrió el sábado.

La concentración tuvo lugar en un céntrico parque de la ciudad, la más grande del estado de Wisconsin, un día antes de que comience la convención que debe formalizar la nominación de Trump como candidato republicano, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Alexandra Schwatge desplegó un cartel gigante con el rostro del republicano y colocó un cuadro mural en el que los simpatizantes escribían mensajes y deseos para Trump: “Eres nuestro héroe”, “Recupérate pronto”, “¡lucha, lucha, lucha!”, son algunas de las frases que podían leerse.

“El presidente necesita saber que lo aman, que lo apoyamos y nunca nos rendiremos. Vale la pena luchar por la libertad de Estados Unidos”, explicó Alexandra a EFE en este acto organizado por la asociación de extrema derecha Turning Point Action.

Trump fue víctima de un intento de asesinato durante un mitin en Butler (Pensilvania), donde un joven de 20 años le disparó con un fusil hiriéndole en la oreja derecha.

El Servicio Secreto abatió al agresor, quien disparó desde un lugar elevado fuera del recinto, y una persona del público murió por herida de bala.

Cuando Chris Leslie B. se enteró de lo sucedido, “no podía creer lo que estaba viendo”, explicó esta mujer que también participó en la concentración de apoyo a Trumo.

“Esperaba que nadie resultara herido y desafortunadamente la gente lo estaba y yo simplemente no lo podía creer. Algo así no ha sucedido aquí desde Reagan (tiroteado y herido en 1981), no había habido un intento de asesinato”, detalló.

En su opinión, lo sucedido es fruto de que “el país está realmente dividido por el hecho de que hay facciones extremas en ambos lados que intentan impulsar su agenda y la gente no se encuentra en el medio”.

Por ello, añadió, es necesario “empezar a hablar sobre problemas”, en lugar de “empezar a insultar y vilipendiar a otros”. “No podemos permitir que nuestros funcionarios electos tengan miedo de postularse para un cargo porque les preocupa que los asesinen”, afirma.

El propio Trump anunció que el atentado no alteraba sus planes de presentarse en la convención y se desplazó este mismo domingo a Milwaukee, donde el próximo jueves dará un discurso aceptando su nominación. Además tiene que anunciar próximamente a su aspirantes a vicepresidente.

Otro de los participantes en la concentración fue John Puchner, cantante, profesor y músico de iglesia, quien anoche compuso una canción tras sentirse desolado por lo sucedido.

“Cuando vi lo que sucedió sentí que el mundo está lleno de maldad. Todos debemos orar, republicanos y demócratas, rezar por el presidente Biden y por Donald Trump para que no tengamos más violencia", zanjó.

Toby Neuberger acudió a la concentración junto con su hermana, su hija y su sobrina, ataviadas con gorras y camisetas rojas de “Make América Great Again” (haz Estados Unidos grande de nuevo), el eslogan de los seguidores del republicano).

“Estamos aquí porque amamos a nuestro país. Amamos la libertad que Estados Unidos nos brinda y estamos aquí para orar, apoyar a Trump y orar por la familia que perdió a su padre ayer”, afirmó a EFE.

Tras lo sucedido, apuntó, es tiempo de reunirse para “proteger” al país y “defender a Trump”, quien quiere “lo mejor para Estados Unidos”.