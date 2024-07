Evenepoel: "Tadej es imbatible"

Plateau de Beille (Francia), 14 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel se mostró satisfecho de su actuación en las dos etapas pirenaicas, en las que dio un paso de gigante para acabar tercero su primera actuación en el Tour de Francia, al tiempo que indicó que el esloveno Tadej Pogacar "es imbatible".

"Los Visma han intentado quemarlo, pero se han dado cuenta de que Tadej es imbatible. Creo que no seguirán por ese camino y en el futuro habrá más escapadas", señaló.

"Han hecho una táctica arriesgada, era la etapa más dura del Tour, lo han intentado y hay que aplaudirles, pero Tadej está en otro planeta este año. Pienso que Jonas se ha resignado a quedar segundo, que no está nada mal", afirmó.

El belga alabó al esloveno: "Está haciendo un año perfecto, creo que es por su talento, su trabajo y por el motor. Además está en la edad en la que alcanza su top".

Evenepoel aseguró que sigue concentrado en acabar en el tercer puesto. "Es mi primer Tour, si lo acabo bien croe que en el futuro puedo progresar".

"Hoy he perdido tiempo, pero pensaba que podía seguir a Tadej y Jonas. Pero Jonas no ha bajado el ritmo y me he concentrado en las diferencias con los que venía por detrás. He mantenido una buena cadencia y he logrado una buena renta con los que tengo por detrás. Creo que ha sido un buen fin de semana para mi", señaló.

Alabó el trabajo de su compañero Mikel Landa, que ascendió un puesto en la general y ahora es quinto: "Ha hecho una buena carrera". EFE

lmpg/arh