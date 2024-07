Carlos Alcaraz: "Es un honor estar en la mesa de grandes campeones"

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró emocionado y "muy contento" después de ganar este domingo su segundo Wimbledon, de nuevo a costa del serbio Novak Djokovic como el año pasado, confesando el "honor" de estar "en la mesa de grandes campeones", con su cuarto 'Grand Slam' y tras ganar Roland Garros hace un mes. "Es un sueño para mí ganar este trofeo. En una entrevista cuando tenía 11 o 12 años dije que mi sueño era ganar Wimbledon, así que estoy cumpliendo de nuevo mi sueño. Quiero seguir adelante, pero es una gran sensación jugar en esta bonita pista y levantar este increíble trofeo. Este es el torneo más bonito, la pista más bonita y el trofeo más bonito", dijo el flamante campeón. Un Alcaraz muy nervioso compareció a pie de pista poco después de cerrar su triunfo en tres sets (6-2, 6-2, 7-6(4)) sobre Djokovic, con la tensión aún de un último parcial que se alargó a la muerte súbita cuando tuvo 5-4 y 40-0 para ganar. "40-0 pero Djokovic es un gran luchador, sabía que iba a tener sus oportunidades. Sabía que tenía que estar tranquilo pero no pude en ese momento. Fue difícil, traté de estar calmado e ir al 'tie-break', jugar mi mejor tenis. Estoy contento, al final encontré las soluciones", confesó. Además, el de El Palmar fue preguntado por su hazaña de encadenar el Abierto de Francia con Wimbledon. "Luchando y creyendo. Es un gran honor ganar Roland Garros y Wimbledon en el mismo año. Estoy muy contento de estar en la mesa de Djokovic, de grandes campeones. Yo no me considero aún un gran campeón, no de la talla de ellos, pero trato de construir mi camino y es un gran honor", afirmó. Por otro lado, Alcaraz felicitó a Djokovic por haber llegado hasta la final cuando hace un mes se retiró de Roland Garros y tuvo que pasar por quirófano para tratar su rodilla. Además, dio las gracias a su "equipo y familia", por cuatro "semanas increíbles", en las que sabían que "tenía opciones de hacer un buen resultado". El murciano fue preguntado también por la final de la Eurocopa 2024 de fútbol, entre España e Inglaterra esta misma noche en Berlín, y volvió a ser diplomático, como después de semifinales, sin querer enfadar al público inglés. "Veré el partido con mi equipo seguro. Yo he hecho mi trabajo, a ver el fútbol", terminó.

