Amor Romeira aclara la verdad tras su ‘descuido’ al desvelar el sexo del bebé de Anabel Pantoja

Amor Romeira ha reaccionado con humor y sinceridad ante el revuelo causado por su "descuido" al revelar el sexo del bebé que espera Anabel Pantoja. A su llegada a la 'gender reveal party', la colaboradora aseguraba que había traído un regalo para las dos, refiriéndose así a su amiga y a su bebé. Unas palabras que daban por hecho que sabía que se trataba de una niña, algo que ella ha desmentido rotundamente. Al finalizar el evento, respondió a las cámaras sobre el incidente: "Yo no lo sabía, te lo juro estoy leyendo la prensa, me estoy meando de la risa claro, ¿cómo ha dicho? ¿cómo es lo que pone? 'Amor destapa el sexo'. Yo no lo sabía". La colaboradora de televisión justificó su lapsus con una explicación: "Ni un descuido ni nada, ha sido que yo hablo de una manera genérica y estáis poniendo ahí en plan igual que se habla masculino, que se habla femenino o tenemos que haber dicho les, ¿no?". De esta manera, dejó claro que no tuvo intención de revelar dicha información ya que tampoco era conocedora de ella, Sobre cómo estaba transcurriendo la celebración tras saberse que Anabel espera una niña, la influencer comentó: "Todo fenomenal, nos estamos riendo mucho, pasándonoslo bien y disfrutando".

