Alcaraz: "Era 40-0, pero me veía aún muy lejos"

Londres, 14 jul (EFE).- El español Carlos Alcaraz explicó que con 40-0 en el tercer set y tres puntos de partido "aún" se veía "muy lejos" y que sabía que Djokovic es un "luchador increíble" y que podría remontar.

"Es un sueño para mí ganar este título. Hice una entrevista con once años diciéndolo, así que he cumplido el sueño. Esta es la pista más bonita, el torneo más bonito y el trofeo más bonito", dijo el español a pie de pista.

"Era 40-0 pero me veía aún muy lejos. Djokovic sé que es un luchador increíble, sabía que iba a tener sus oportunidades. Intenté ganar el punto con el servicio, pero no pude. Ha sido difícil he intentado estar tranquilo, llegar al 'tie break' y jugar mi mejor tenis, es en todo lo que he pensado. Me alegro haber encontrado la solución".