2-2 (3-4). El arañazo de Suárez rescata a la Celeste

Charlotte (EE.UU.), 13 jul (EFE).- A sus 37 años, Luis Suárez le dio este sábado un último regalo a Uruguay en la Copa América al forzar con el gol del 2-2 ante Canadá en el minuto 92 la tanda de penaltis y al anotar su penalti que, unido a los fallos de Alphonso Davies e Ismael Koné, le permitió a la Celeste acabar tercera en la Copa América.

Rodrigo Bentancur adelantó a Uruguay en el Bank of América Stadium de Charlotte (Carolina del Norte), pero Canadá lo tuvo prácticamente ganado tras igualar con Ismael Koné de chilena y tomar ventaja en el 80 con Jonathan David. El arañazo de Suárez, en la que será con toda probabilidad su última Copa América, le permitió a la Celeste irse de Estados Unidos, al menos, con un premio de consolación.

No jugó bien el seleccionado de Marcelo Bielsa, tocado anímicamente tras la derrota en la semifinal contra Colombia y la posterior batalla campal entre sus jugadores y los aficionados cafeteros en las gradas, pero terminó imponiendo su mayor experiencia en estos escenarios frente a un Canadá que, en su estreno en la Copa América, se puede ir con la cabeza alta.

El equipo de Jesse Marsch, joven y hambriento, puso las bases para llegar con entusiasmo y optimismo al Mundial que albergará junto a México y Estados Unidos en dos años.

Comenzó de la mejor manera Uruguay, que aprovechó su primera oportunidad para adelantarse. Fede Valverde consiguió un saque de esquina y colgó un centro que, tras un rebote en el área, llegó a las botas de Bentancur. El centrocampista controló, se dio la vuelta y superó al meta para anotar el 1-0 de Uruguay.

Pero la Celeste no consiguió mantener ese nivel y fue cada vez más cometiendo más errores en fase de salida de balón. Bielsa manifestaba su malestar cuando vio como Nahitan Nández colocaba un peligroso saque lateral con un pase en su frontal de área que pudo pasarle factura a su equipo.

Canadá ganó confianza y aprovechó un saque de esquina para igualar con una gran chilena de Ismael Koné, el mejor de su equipo. Pellistri pudo devolver la ventaja de forma inmediata a Uruguay, pero su diana fue anulada por un anterior fuera de juego, y fueron los canadienses quienes cerraron mejor la primera mitad.

Perdonó dos enormes ocasiones al borde del descanso, primero con Oluwaseyi de cabeza, y luego con Jonathan Osorio, quien se topó dentro del área con el meta Sergio Rochet.

Tiró de su banquillo Bielsa tras el descanso y dio paso a Luis Suárez por Núñez y a De Arrascaeta por Manuel Ugarte. También cambió a Maximiliano Araújo por Cristian Olivera en el intento de mezclar las cartas y cambiar la dinámica frente a un Canadá en el que llegó el momento de Alphonso Davies, suplente hasta ese momento tras el fuerte choque en el tobillo derecho sufrido contra Argentina.

Las primeras opciones llegaron en el espacio de dos minutos, en el 68. Suárez no pudo rematar dentro del área una asistencia de De Arrascaeta, y el muro canadiense impidió que el disparo raso de Brian Rodríguez acabara a fondo de las mallas. Canadá, no obstante, no dejó de buscar el gol y asustó a la Celeste con un tiro de Davies desde fuera del área que acabó desviado por poco.

Aguantaba el equilibrio, pero fue cuestión de minutos. Valverde estrelló un zurdazo al larguero en el minuto 79 tras un gran recorte en el límite del área. Segundos después, Koné abrió una brecha en el centro del campo y liberó un derechazo que Rochet pudo parar. Pero en el rechace apareció David, recién saltado al campo, y selló la diana del 2-1.

Todo el banquillo de Canadá salió a abrazar al delantero del Lille y el equipo de Marsch tuvo oportunidades para sentenciar al contragolpe. Sin embargo, su transición fue bloqueada por el colegiado, quien fue golpeado por el balón, provocando la furia del técnico de los canadienses.

Canadá veía acercarse la línea de meta, pero al corazón charrúa todavía le quedaba un latido. Y fue Suárez en dar vida a la Celeste en el último suspiro.

El Pistolero tuvo la primera en el 91 y se la tapó Dayne St. Claire, pero no falló la segunda. En el 92, recibió una asistencia de José María Giménez, volcado al ataque, y remató para forzar la tanda de penaltis.

Uruguay estuvo perfecta desde los once metros. Anotaron Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta para ponerle presión a Canadá, en el que Koné y Davies fallaron sus intentos.

Suárez anotó con seguridad y puso el peso en las espaldas de Davies. El lateral del Bayern Múnich intentó un 'Panenka', pero envió el balón al travesaño y dejó la tercera plaza en manos de la Celeste.

- Ficha técnica:

2. Canadá: Sergio Rochet; Nahitan Nández, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña (Lucas Olaza, m.67); Manuel Ugarte (Giorgian De Arrascaeta, m.46), Fede Valverde, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo (Cristian Olivera, m.62), Facundo Pellistri y Darwin Núñez (Suárez, m.46).

2. Uruguay: Dayne St. Clair; Alistair Johnston (Davies, m.62), Richie Laryea, Luc De Fougerolles (Derek Cornelius, m.67), Moise Bombito; Ismael Kone, Jonathan Osorio (Thelonious Bair, m.77), Ali Ahmed (Liam Millar, m.77), Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg; Tani Oluwaseyi (Jonathan David, m.67).

Goles: 0-1, m.8: Bentancur; 1-1, m.22: Koné; 2-1, m.81: David; 2-2, m.92: Suárez.

Penaltis: 1-0, David: gol; 1-1, Valverde: gol; 2-1, Bombito: gol; 2-2, Bentancur: gol; 2-2, Koné: para Rochet; 2-3, De Arrascaeta: gol; 3-3, Choiniere: gol; 3-4, Suárez: gol; 3-4, Davies: al larguero.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela). Mostró cartulina amarilla a De Fougerolles (m.7), Oluwaseyi (m.63) y St. Claire (en la tanda de penaltis), de Canadá, y a Viña (m.26) y Bentancur (m.85), de Uruguay.

Incidencias: Partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América disputado en el Bank of América Stadium de Charlotte (Carolina del Norte) ante cerca de 25.000 espectadores.

