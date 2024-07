Sonsoles Ónega celebra el éxito de su programa, desvela las claves de su liderazgo y nos cuenta sus planes para el veran

Tras una temporada intensa en la que su batalla por el liderazgo de las tardes con Ana Rosa Quintana y su 'TardeAR' ha estado de lo más reñida, Sonsoles Ónega ha celebrado por todo lo alto con su equipo el éxito de audiencias de su programa, 'Y ahora Sonsoles', antes de dar el pistoletazo de salida a unas más que merecidas vacaciones de verano. Una fiesta muy especial que se celebró este jueves en 'Bocanegra' -un popular local del centro de Madrid- y en la que la presentadora, pletórica, ha brindado con sus colaboradores más conocidos por este gran año en el que su magacín se ha consolidado como el más popular de la pequeña pantalla. Ente otros, pasaron por el photocall Miguel Lago, Cruz Sánchez de Lara, Begoña Pérez 'La Ordenatriz', Boticaria García, Olga Viza, Pilar Vidal o Nacho Gay, presumiendo de la unión que existe entre todos los integrantes del programa. "La verdad es que esta fiesta que ha montado Atresmedia me hace mucha ilusión, es de alguna forma la única manera de reunirnos, tomarnos alago más que un café de maquina o los bollitos de los cumpleaños. Yo sí los considero una familia" ha reconocido Sonsoles, feliz por el éxito de esta temporada: "Un balance positivo, la verdad es que cuando empezó la temporada no sabíamos cómo la íbamos a acabar, esas cosas que sabes cómo empiezan pero no como acaba pero muy contentos, el programa se consolida en su franja, los espectadores siguen siéndonos fieles y eso es muy difícil de conseguir. Estamos muy contentos, y estoy deseando que llegue ya septiembre para volver a empezar". El secreto de sus buenas audiencias, como confiesa, no es otro que "trabajo, trabajo y trabajo". "Sin trabajo las cosas no funcionan, luego trucos o recetas creo que no existen, si las hubiera sería más fácil, llegaríamos a plató más tranquilos. Sobre todo escuchar el programa, sentir el programa, analizarlo mucho, le damos muchas vueltas, fiarte de la gente que sabe más que tú, en el programa son el 99% de las personas y luego fluir. Ya está. Sabes que hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Hay miedo todo el rato, pero los miedos se van tamizando día a día" asegura. Sus mayores críticos, como desvela, sus seres queridos. "Mi padre, mi madre, espero el mensajito diario con el veredicto. Luego es verdad que las cosas son complicadas, hay cosas que no siempre se pueden corregir desde dentro, pero tengo mi comité apostólico del que me fio 100% porque su opinión es validísima y siempre tienen razón" admite. Una temporada a la que ha puesto el broche de oro con una inesperada alegría, y es que Atresmedia va a hacer una serie con su última novela, 'Las hijas de la criada'. "Ha sido una guinda, hoy Pilar Vidal me decía disfrútalo que no te va a volver a pasar, tiene razón. La serie me hace mucha ilusión, yo no escribo para adaptar, es algo muy nuevo para mí, con equipos que tienen una súper experiencia y me apetece mucho empezar a ver cosas. No hay calendario todavía ni casting ni nada, no tengo ni idea de nada" confiesa. Una carga de trabajo que, reconoce, deja menos tiempo del que le gustaría para su vida personal y para dedicar a sus hijos y a su pareja, un financiero llamado Juan con el que lleva un año de discreta relación. "Hay poco tiempo, tienes que hacer por, al final siempre tienes una tarde, un ratito, lo interesante es que tu entorno lo entienda y sepa que te mueves en un terreno de cierto descontrol horario y muchos compromisos que a mí me gusta atender y con los que me gusta cumplir. Este año reconozco que tengo un poquito… no he podido cumplir con todo el mundo, lo siento, es lo que toca" afirma con una sonrisa. Por delante, unas vacaciones que, como confiesa, necesita: "Hay que descansar aunque cuesta desengancharte del ritmo del diario. Descansaremos, escribiremos que para mí es descansar, tener perspectiva de tiempo para seguir trabajando en el próximo libro que tengo bastante avanzado... Estar con mis hijos por supuesto, son los pagan esta factura" expresa. Sonsoles prefiere dejar en el aire si este verano podrá ver a la Reina Letizia, con la que le une una amistad desde hace más de 20 años y sobre la que confiesa que le da mucho pudor hablar. "Yo públicamente la valoro y la estimo por el papel institucional que hace, es a mi juicio muy importante en nuestro país y ya. Todos los demás gestos me los guardo en el maletero del coche, dan mucha vergüenza" sentencia.

