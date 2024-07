Milei anuncia una nueva política monetaria desde el lunes para revalorizar el peso

El presidente argentino, Javier Milei, ha anunciado este sábado una nueva política monetaria que se aplicará desde el lunes y que consistirá en tender hacia la emisión cero de moneda para lograr la revalorización del peso. "Vamos a hacer que el peso sea recontra escaso", ha afirmado en una entrevista con LN+. "De acá adelante la base monetaria en Argentina no crece más. Esto es de manual", ha argumentado. El peso será "recontra escaso" para evitar una devaluación. "Cerramos el grifo de la emisión de compra de dólares. Por regulaciones del mercado cambiario en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) tenemos que comprar, compramos dólares inyectamos pesos y lo que vamos a hacer es esterilizar esos pesos colocando dólares en el mercado y así nos aseguramos a que la cantidad de dinero quede constante", ha explicado. "El dólar sube pero el gobierno sigue comprando divisas", lo cual derivará en un fortalecimiento de las reservas del país. Además, "financieramente el país está muy holgado", por lo que la salida del cepo cambiario está "cada vez más cerca". Milei ha reconocido que estas medidas van a provocar momentos "difíciles". "Van a hacer meses difíciles en el mercado de cambio porque es cuando está el invierno más crudo y se nos van más dólares por la energía. Habrá que bancarse fluctuaciones seguramente", ha advertido. DÍGANLES LA VERDAD En respuesta, la expresidenta y dirigente opositora Cristina Fernández ha emplazado a "decir la verdad" sobre lo que está ocurriendo con los dólares. "Deje de volver locos a sus seguidores y dígales la verdad de la milanesa: que van a utilizar las reservas del Banco Central de la República de Argentina para intervenir en el mercado", ha apelado. "¿Se acuerda presidente cuando el 10 de diciembre en el acto de asunción le dije que usted tenía demasiados prejuicios y que cuando se sentara en el sillón de Rivadavia se le iban a ir uno por uno? Bueno... bienvenido a la Argentina", ha argumetnado en redes sociales tras el anuncio de Milei. "Se da cuenta ahora que por más superávit fiscal que tenga (aunque sea trucho e insostenible) el problema central de la Argentina y su economía bimonetaria, con hiper endeudamiento en moneda dura, es la escasez de dólares", ha resaltado. Fernández de Kirchner ha reiterado la propuesta de convocar un gran acuerdo multipartito que permita superar el "bimonetarismo crónico" de la economía. "No pierda más tiempo organizando actos de Billiken sobre la cuadratura del círculo, piense que lo han elegido por cuatro años y tiene la oportunidad de convocar a las distintas fuerzas políticas y sectores sociales a discutir en serio el destino de nuestro país. Aunque no le den el premio Nobel, vale la pena intentarlo... y la historia seguro se lo reconocerá", ha planteado.

