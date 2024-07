La Princesa Leonor se atreve con el portugués durante su primer viaje internacional

Alrededor de las 10:00 horas de este viernes, la Princesa Leonor inició un viaje memorable que quedará grabado en su memoria. A bordo del Falcón 900 de Casa Real, la heredera al trono partió hacia Portugal marcando su primera visita oficial internacional. Este evento tan especial ha centrado todas las miradas en ella, destacando una vez más por su preparación impecable mientras avanza con firmeza hacia su rol prominente en la Corona. Una visita que ha comenzado con la hija del Rey Felipe VI entrando al almuerzo organizado en el Palacio de Belém, acompañada del Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. En su primer discurso internacional, Leonor también se ha atrevido con el portugués, destacando la especial conexión de su familia con el país vecino: "Hace diez años este querido país fue el primer destino de mis padres como reyes de España, así que no puedo negar lo especial que es también para mí estar aquí hoy. Ellos, que han estado aquí en tantas ocasiones, me han hablado con gran afecto, 'com saudade', de sus visitas a Portugal, del cariño que han recibido en sus calles y de cómo habéis hecho que se sintieran siempre en casa. Así me siento yo hoy. Este es un viaje que esperaba con muchas ganas y que me hace muy feliz". Leonor también ha compartido su entusiasmo por las actividades que está realizando en el país vecino: "Esta mañana he conocido el Monasterio de los Jerónimos y la tumba de Luis de Camões. Y estoy deseando ir esta tarde al Oceanario de Lisboa y charlar con los jóvenes científicos que trabajan allí para reflexionar juntos sobre nuestro futuro y el de nuestro planeta". En su discurso, la Princesa ha destacado la relación especial entre España y Portugal: "Portugal y España comparten una vecindad que va mucho más allá de la simple proximidad geográfica; es una vecindad que abarca muchas dimensiones y que se traduce en una amistad sincera y un respeto profundo y mutuo entre nuestros dos países". Para finalizar, Leonorla hija de doña Leizia ofreció un brindis en portugués: "Quero fazer um brinde a estas magníficas relações, a Vossa Excelência, querido Presidente Rebelo de Sousa, e ao querido povo português, que tanto estimo. Saúde." La visita de la Princesa Leonor está mostrando la estrecha relación y la continua colaboración entre ambos países vecinos. Después del almuerzo, la nieta del Rey Juan Carlos I también ha visitado el Oceanario de Lisboa durante su estancia en la capital portuguesa.

