Jota Peleteiro, exmarido de Jessica Bueno, sorprende al desvelar que se ha casado en Arabia Saudí con Ajla Etemovic

Fue en octubre de 2023 cuando el futbolista Jota Peleteiro confirmaba su noviazgo con la modelo Ajla Etemovic, tan solo cuatro meses después de romper su compromiso con Miriam Cruz. Aunque es conocido por su matrimonio con Jessica Bueno, el empresario siempre ha estado activo por redes sociales, dejando ver que había comenzado un proceso de conversión al islam. Aunque poco más sabíamos de esta relación, ya que el pasado mes de febrero ella se quitó sus redes sociales, el deportista ha confirmado que ambos ya son marido y mujer: "Our Saudi Wedding In ABHA". Todavía no habemos de cuando sería esta fotografía que ha compartido Jota en su Instagram, pero parece que ya han pasado unas semanas e incluso puede que algunos meses. Una imagen en la que podemos ver a ambos totalmente integrados en la cultura del país, con vestimentas típicas: él, un traje blanco y ella, un vestido negro y una capa con pedreria. Una foto elegante y sencilla que demuestra que ambos han querido dar un paso más en su relación y que el exmarido de Jessica planea vivir fuera de España por mucho tiempo.

