Harry Kane: "Hemos demostrado mucha fe, podemos ganar a cualquiera"

El delantero de la selección inglesa Harry Kane valoró la manera en la que Inglaterra ha ido creciendo y superando adversidades para llegar a la final de la Eurocopa 2024, incluido la final perdida hace tres años en Wembley, para tener "mucha fe" en sus opciones de ganar el título este domingo contra España. El máximo goleador histórico de los 'Tres Leones' fue preguntado, en primer lugar y en varias ocasiones más, por la final perdida la anterior cita continental, en casa y en los penaltis contra Italia. "Demuestra mucha consistencia. Muchos de nosotros después de esa final nos quedamos muy decepcionados, cuesta mucho volver a trabajar para llegar a donde estamos ahora. Habla mucho de la mentalidad de este equipo, estoy muy contento de volver a jugar una final europea, estamos deseando dar un paso más", afirmó. "Cuando pierdes una final siempre es muy complicado borrar ese recuerdo, pero hay que aprender de los malos momentos. Me ha ayudado a crecer, fue hace tres años, han pasado muchas cosas desde entonces. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí y ahora es cuestión de hacer nuestro partido lo mejor posible", añadió. Por otro lado, Kane confesó que intenta no pensar en exceso en la repercusión que tendría ganar este domingo la primera Eurocopa de Inglaterra y el segundo título de su historia tras el Mundial de 1966. "Significaría todo. Una sensación increíble como futbolista profesional, y para la afición vivir ese momento histórico, sería algo histórico para todo el mundo. Ya he estado aquí antes y fue muy duro, tenemos hambre, tenemos ganas de sacarnos la espina, nos hemos preparado bien y ya veremos. Se va a decidir por detalles y vamos a ver si estamos más concentrados", confesó. "Intentamos no pensar demasiado en cosas así, sé lo que significaría para mí y para mi país, eso lo tienes en la cabeza y te sirve de motivación, pero es complicado. Estamos lejos de casa, estamos en una burbuja, luego ves videos, pero es muy difícil saber qué va a pasar. Sé que están muy ilusionados, yo también por la oportunidad de hacer felices a mucha gente. Vamos a dar todo y esperamos ser el equipo que levante el trofeo", añadió. Además, el delantero inglés reconoció el nivel mostrado por España, pero destacó la lucha de su equipo para llegar hasta la final, a base de goles en los últimos minutos, prórrogas y penaltis. "Antes de cada torneo, crees que puedes ganarlo, pero esa creencia ha ido creciendo de la forma que hemos pasado. Esos goles en el último minuto, esos penaltis, han demostrado la fe que tiene este equipo", apuntó, sin dudar que cambiaría sus títulos individuales por una Eurocopa con Inglaterra. "España ha jugado un torneo fantástico, ha sido el mejor equipo probablemente, pero el fútbol, en un partido, puede pasar cualquier cosa. Podemos ganar a cualquier rival. Hemos pasado momentos difíciles para llegar aquí. Hemos demostrado mucha fe y resiliencia, que es algo que necesitas en una final. Esperamos un partido y un rival complicados", añadió. Por otro lado, Kane tuvo palabras de elogio hacia Lamine Yamal, en su 17 cumpleaños, como una de las estrellas del torneo. "Feliz cumpleaños. Ha sido un jugador fantástico. A los 16 años, hacer esto en un torneo como este dice mucho de él como jugador. Se nota que juega sin miedo, con libertad, disfrutando de la ocasión. Va a ser un jugador complicado. Le doy la enhorabuena", terminó.

