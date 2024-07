El líder opositor paquistaní Imran Jan quedará en libertad tras un año en prisión

Un tribunal de Islamabad ha aceptado este sábado el recurso presentado por el ex primer ministro paquistaní Imran Jan y su esposa, Bushra Bibi, contra la condena impuesta en el conocido como caso 'iddat', con lo que queda finalmente libre de todo proceso judicial y condena tras pasar un año en prisión por diversos casos. Ya se ha emitido una orden de excarcelación. El juez de distrito Afzal Majoka ha anunciado su decisión esta tarde. "Si no están buscados en ningún otro caso, el fundador del PTI (Movimiento por la Justicia de Pakistán) y Bushra Bibi deben ser puestos en libertad de inmediato", ha apuntado, según recoge el diario paquistaní 'Dawn'. Este era el último caso por el que Jan estaba procesado. Las denuncias provocaron su encarcelamiento el 9 de mayo de 2023, lo que desató una ola de protestas en todo el país duramente reprimida por las autoridades. El caso 'iddat' implicó la condena contra Jan y su esposa el pasado 3 de febrero, apenas unos días antes de las elecciones legislativas. Se basaba en una denuncia del exmarido de Bushra Bibi, Jawar Farid Maneka, quien sostenía que ella se había casado con Jan durante el periodo del 'iddat', el periodo de tres meses que una mujer tiene que atravesar tras un divorcio o la viudedad antes de relacionarse o contraer matrimonio con otro hombre. La condena fue de siete años de prisión y una multa individual de 500.000 rupias (unos 1.600 euros) pese a las críticas de organizaciones políticas, de la sociedad civil y activistas feministas. La importancia del veredicto reside en que el 'iddat' era el último obstáculo por el que el ex primer ministro permanecía en la cárcel, donde se encontraba desde el pasado agosto, condenado por el caso Toshakhana, que vinculaba al exmandatario con la venta de obsequios de diferentes dignatarios extranjeros para su enriquecimiento personal. Sin embargo, un tribunal suspendió la condena por este caso y fue absuelto de otro procedimiento que también le retenía en prisión, el Ciphergate, que deriva de la decisión de Jan de presentar en marzo de 2022 un documento durante un acto público afirmando que era un cable diplomático de un país extranjero -- en velada referencia a Estados Unidos -- que había conspirado para sacarle del poder.

