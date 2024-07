Biden reitera que no se va "a ninguna parte" y confía en ganar las elecciones al no haber "una gran alternativa"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este viernes que se encuentra bien y que seguirá adelante como candidato presidencial a las elecciones de noviembre, a las que concurre confiado al considerar que no hay "una gran alternativa". "Les prometo que estoy bien", ha manifestado Biden, de 81 años, en un acto de campaña en Detroit, en el decisivo estado de Michigan, tratando de convencer al electorado en medio de una oleada de críticas en relación con su edad y su aptitud para el cargo a raíz del cara a cara con su adversario republicano del pasado 27 de junio. "Fui el segundo hombre más joven elegido al Senado de Estados Unidos. En fin, ahora no soy demasiado viejo. Pero sé que, con suerte, con un poco de edad viene un poco de sabiduría", ha agregado según declaraciones recogidas por CNN. A este respecto, el candidato a la reelección ha opinado que, "en este momento, creo que la alternativa (Donald Trump) no es una gran alternativa" y ha defendido que "la ética (...) y la decencia importan". "Creo que deberíamos reflexionar con los estadounidenses: somos optimistas, somos un país decente, somos un país honorable", ha apostillado. Así, Biden no solo se ha mostrado dispuesto a mantener y defender su candidatura, sino que se ha mostrado confiado en sus posibilidades de obtener una nueva victoria en las urnas. "Catorce millones de demócratas como vosotros votaron por mí en las primarias. Vosotros me elegisteis como candidato, nadie más. Ni la prensa, ni los expertos, ni los donantes. Vosotros, los votantes. Vosotros decidisteis, nadie más, y yo no me voy a ir a ninguna parte", ha argumentado el mandatario. "Me postulo y vamos a ganar", ha apostillado. "TODO, EN TORNO A TRUMP" Durante su intervención, el demócrata ha esbozado algunas propuestas para los primeros 100 días de su segundo posible mandato y ha cargado contra el 'Proyecto 2025' de los partidarios de Trump, que contempla, entre otras, recortes de las agencias federales y deportaciones masivas. Además, retomando el tema de las críticas en su contra por sus últimos deslices verbales, Biden se ha comprometido a "iluminar" a su oponente y a su agenda: "A partir de ahora, todo girará en torno a Trump", ha afirmado, antes de tachar al republicano de "perdedor". En esta línea, el inquilino del Despacho Oval ha asegurado que solo "sobre (su) cadáver" permitirá que Trump obtenga un segundo mandato en el que pueda actuar como un dictador. Estas declaraciones han tenido lugar en un contexto en el que Biden se ha convertido en foco de críticas tanto por parte de los republicanos como de los propios demócratas tras su calamitosa actuación en el debate electoral y sus posteriores meteduras de pata en intervenciones públicas, que han llevado a cerca de una veintena de legisladores de su partido a pedir que ponga fin a su campaña. Estas críticas se han agravado a lo largo de esta semana, después de que Biden confundiera el jueves al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la cumbre de la OTAN, o a Kamala Harris con Donald Trump, durante una rueda de prensa.

