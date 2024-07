Antonio Tejado, relajado, recupera la sonrisa con el apoyo incondicional de su madre

Antonio Tejado recupera la normalidad después de que a petición de que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, a petición de la Fiscalía, haya decidido prorrogar la investigación del robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal y alargar la instrucción del caso seis meses más. Algo que provocará un retraso en el juicio en el que el sobrino de la artista se sentará en el banquillo acusado de ser el presunto autor intelectual del violento asalto, y que no se celebrará previsiblemente hasta marzo de 2025. Y aunque ante las cámaras Tejado se muestra serio, tenso y afectado, su actitud cambia cuando no es consciente de la prensencia de cámaras. El ex de Chayo Mohedano, que cuenta con el apoyo de su madre en este duro trance, ha reaparecido de lo más relajado durante un desayuno con María José García en la terraza del bar que regenta su hermano Chema en el centro de Sevilla. Sonriente, Antonio charló animadamente con una amiga de su progenitora que se acercó a saludarles, mostrando una cara que no veíamos en él desde que fue detenido el pasado mes de febrero. Además, el joven no se separó de su móvil, que consultó en varias ocasiones antes de contestar una llamada, desmintiendo así la información de que no tendría teléfono y estaría completamente aislado desde que salió de la cárcel en libertad provisional el 20 de mayo. Una reaparición en la que llama la atención la ausencia de su novia Samara Terrón, con la que no se le ve desde hace varias semanas, cuando en 'Espejo Público' revelaron que Tejado se habría dejado ver de lo más cómplice con una camarera en un bar de Sevilla, desatando los rumores acerca de una posible infidelidad a la joven con la que mantiene una discreta relación desde hace dos años y que, durante su paso por prisión, le ha arropado incondicionalmente.

