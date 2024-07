Nacho Cano matiza sus palabras sobre la Policía y pide "disculpas": "No me refería a todo el Cuerpo"

El músico Nacho Cano ha matizado sus declaraciones en la rueda de prensa que ofreció el martes tras ser detenido por contrataciones irregulares en su espectáculo 'Malinche'. "No me refería al Cuerpo de la Policía Nacional, ni mucho menos a toda la Policía, sino a los responsables de este caso, es decir, a algunos integrantes de la comisaría de Leganitos comandada por Alberto Carba", ha afirmado. En un comunicado, recogido por Europa Press, el exmiembro de 'Mecano' ha afirmado que fue detenido y "tratado de delincuente" cuando, a su juicio, no lo es. "En cualquier caso, tendrá que ser un juez quien lo decida. Lo exagerado y desproporcionado de la actuación y la filtración a medios del Gobierno apuntan a otros motivos", ha subrayado. En este sentido, Nacho Cano considera que los delincuentes "son los que abusan de su uniforme para montar campañas por cuenta del Gobierno". "Unos pocos que acaban pasándose de frenada porque se creen impunes e intimidaron y amedrentaron a los becarios mexicanos, intentando sacarles informaciones que perjudicaran de forma irreparable mi reputación y el proyecto, que es el objetivo de todo el montaje", ha subrayado. "Todo eso, para fabricar una noticia que, junto a la de mi 'detención', distrajera a la opinión pública de lo que en ese momento era la principal historia, todas las referentes a las imputaciones Begoña Sánchez y el hermano del presidente", ha manifestado el músico. Según ha asegurado el empresario, le ha llegado el "respaldo de muchos miembros" de los cuerpos de seguridad, con los que "siempre" tuvo "cariño y proximidad". "Se lo agradezco mucho. Incluso un sindicato de la Policía ha denunciado los hechos y a las manzanas podridas que ejecutaron el montaje", ha agregado. "DEFENSOR" DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO No obstante, Nacho Cano ha aclarado que no era su intención "dar la impresión" de que sus palabras se referían a todo el Cuerpo de Policía. "Pido disculpas si así se entendió", ha apostillado, para después añadir que "siempre" ha sido un "defensor de los Cuerpos de Seguridad del Estado". "Hasta hice en 'Malinche' un homenaje a la Guardia Civil creada por el Duque de Ahumada descendiente directo de Moctezuma, algo que no es muy habitual en los teatros españoles", ha argumentado el músico, que ha reiterado que él y "los policías españoles saben, que este modo de operar desproporcionado no es normal, y que no se respetaron las garantías habituales". Por eso, Cano espera que, "como resultado de las denuncias interpuestas por estos jóvenes mexicanos, que ante todo son personas que merecen un trato digno" en España, "con la denuncia de los padres de una menor española de 15 años, que también sufrió un tratamiento ilegal en la redada, se abran las investigaciones pertinentes para dirimir responsabilidades de una actuación que mancha el buen nombre" de la Policía. Nacho Cano fue detenido el pasado martes en el marco de una investigación policial a raíz de varias denuncias de trabajadores del espectáculo musical ‘Malinche’, por presuntas irregularidades en la contratación de artistas mexicanos. El empresario y productor quedó en libertad tras prestar declaración en comisaría. Por su parte, Inspección de Trabajo está investigando este asunto a petición de la Policía, pero no se informará del resultado hasta que no culminen las actuaciones, según aseguró la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "La Inspección de Trabajo es un organismo autónomo y no trabaja siguiendo directrices, y por tanto, cuando culminen las investigaciones, como siempre hacemos, se rendirán cuentas", explicó el jueves Díaz en los pasillos del Congreso de los Diputados a preguntas de los periodistas.

