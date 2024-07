Montse Tomé: "No es el resultado que queríamos, no es el partido que esperábamos"

La seleccionadora nacional de fútbol, Montse Tomé, confesó que no esperaban ni la derrota (2-1) ni el partido de este viernes ante la República Checa, sin nada en juego pero con la necesidad de "trabajar" en mejorar en la puesta a punto para los Juegos Olímpicos de Paris 2024. "No es el resultado que queríamos, no es el partido que esperábamos. El equipo lo ha intentado desde el principio. No estábamos cómodas, empezamos ganando y luego el partido se dio la vuelta, y lo intentamos hasta el final pero no nos alcanzó", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), recogidas por Europa Press. Tomé instó a aprovechar el duelo contra Bélgica del próximo martes, esta vez en casa, en Riazor (A Coruña), de nuevo en una fase de clasificación para la próxima Eurocopa que tienen ya atada, como preparación para la cita olímpica. "Las jugadoras descansarán y mañana ya empezaremos a trabajar en lo que no nos ha salido bien. Empezar ya a pensar en Bélgica, que nos prepara para Japón, que el 25 lo tenemos ahí", terminó.

