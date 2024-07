Medvedev: "Dije algo en ruso, pero no fue exagerado"

Londres, 12 jul (EFE).- El ruso Daniil Medvedev negó que dijera "que te jodan" a la juez de silla en el partido contra Carlos Alcaraz y dijo que fue algo "no desagradable, pero tampoco exagerado".

Medvedev escapó a una posible descalificación después de que se quejara a la juez de que le señalaran un doble bote y esta llamara al supervisor para determinar la sanción, que finalmente quedó en una advertencia.

"No sé si fue doble bote o no. Me dio la sensación de que no. Fue un momento complicado. La historia es que hace mucho tiempo, contra Cilic en Rolan Garros, perdí y no vio que solo había sido un bote, entonces me vino eso a la cabeza y pensé que otra vez iba a en mi contra", explicó el moscovita, al que se acusó en redes sociales de que en los vídeos parecía decir "fuck you" (que te jodan).

"Dije algo en ruso, no desagradable, pero tampoco muy exagerado, así que recibí una advertencia".

Sobre Carlos Alcaraz, que le derrotó por segundo año consecutivo en semifinales de Wimbledon, Medvedev dijo que es "el rival más difícil" de su carrera.

"Carlos tiene un estilo diferente (al Big Three). Algunos jugadores prefieren defender, otros contraatacar, otros ser superagresivos. Él lo puede hacer todo. Con Carlos sabes que si le dejas un golpe fácil, se acabó. En mi carrera seguramente haya sido el rival más difícil al que me he enfrentado". EFE

