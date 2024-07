Julio Iglesias, Rocky y huevos fritos con patatas, las pasiones de Luis de la Fuente

Roberto Morales

Donaueschingen (Alemania), 12 jul (EFE).- La pasión por Julio Iglesias, el primer cantante al que vio en directo, y por lo libros sobre la historia de Roma, la inspiración que le supuso Mark Spitz como deportista y unos huevos fritos con patatas como comida preferida definen los gustos de Luis de la Fuente, seleccionador español, en el test de EFE en la Eurocopa 2024.

Test personal a Luis de la Fuente:

.1. ¿Qué quería ser de niño?: Estoy seguro que lo que no quería, porque pensaba que no lo hubiera sido, era futbolista.

.2. ¿Si no hubiese sido futbolista, y ahora entrenador, qué sería?: Siendo un niño de pueblo (Haro) hubiese trabajado en algo y estudiado, posiblemente abogado.

.3. Un deportista que le haya inspirado: Mark Spitz, un nadador que ganó siete medallas de oro siendo yo muy crío.

.4. Comida favorita: Huevos fritos con patatas.

.5. La tortilla con o sin cebolla: Sin cebolla, lo siento pero no me gusta la cebolla.

.6. ¿Qué le hace siempre reír?: Siempre estoy feliz, soy divertido y cualquier situación divertida me hace reír. Soy de risa fácil.

.7. Una manía: No tengo.

.8. Si el resto de su vida sólo pudiera escuchar una canción, ¿cuál sería?: Una de Julio Iglesias. Me gusta mucho Quijote.

.9. Su primer concierto: Uno de Julio Iglesias en La Maestranza de Sevilla. Precioso.

10. Un libro: 'Maldita Roma'. Soy aficionado de los libros de la historia de Roma y ahora estoy leyendo a Santiago Posteguillo. La saga de Escipión, Trajano y Julio César es maravillosa.

11. Una película: Mi ídolo ha sido Rocky Balboa.

12. Una serie: No veo. Soy de ver películas porque no me gusta estar mucho tiempo pendiente de algo. Prefiero empezar y terminar.

13. Su talento oculto: Me gusta que los talentos se demuestren, por eso soy amable y cercano.

14. El contacto más famoso de su móvil: Patxi Salinas, no sé si famoso pero es mi amigo del alma.

15. Si tuviese un superpoder, ¿cuál elegiría?: Ser capaz de generar ilusión en la gente y paz.

16. Un momento inolvidable de su vida: Cuando estoy con la familia y amigos con salud para disfrutar de esos momentos.

17. Un sueño por cumplir: Por la inmediatez, ganar la Eurocopa. EFE

