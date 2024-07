Júlia Strappato: "Nosotras no vamos a especular en los Juegos Olímpicos"

La jugadora de hockey hierba Júlia Strappato tiene claro que ella y sus compañeras en la selección española "no" van "a especular" durante los Juegos Olímpicos de París (Francia), que serán del 26 de julio al 11 de agosto, así que aboga por "quedar lo más alto posible" en su grupo inicial y así afrontar una eliminatoria de cuartos de final "más fácil". "Nosotras no vamos a especular, nosotras vamos a quedar lo más alto posible y así poder tener un cuarto de final más fácil", ha comentado Strappato en una entrevista con Europa Press. "En general queremos los cuartos con más posibilidades de pasar a 'semis', al 100%", ha señalado la centrocampista del Junior FC, debutante en unos JJ.OO. "Son mis primeros Juegos, juego de mediapunta y personalmente quiero tener un buen rol dentro del equipo y dentro del juego, crear muchos buenos ataques y crear superioridades", ha explicado. "Tengo muy claro que a nivel de juego quiero ser determinante", ha insistido Strappato, a pocos días de desfilar en la ceremonia de inauguración en París. Sin embargo, ha esquivado pensar en esa ceremonia por estar "tan en concentración" con rutinas de la selección y sus entrenamientos. "Aún no lo he imaginado. Lo veo tan lejos aún...", ha admitido la jugadora del Junior. "El otro día nos llegó la ropa y fue una ilusión, de golpe todas probándonos la ropa del desfile", ha dicho sobre la equipación de Joma. "Vamos a disfrutar mucho de ese desfile, yo creo que va a ser un momento súper", ha afirmado de cara a su primera cita olímpica. "Quiero que me sorprenda mucho. Bueno, sé que me va a sorprender mucho. Aparte, a diferencia de los otros JJ.OO., no había nadie", ha aludido a la cita de 2021 celebrada sin público en Tokio (Japón) por la pandemia de COVID. "Entonces, yo creo que a esa gente que debutó en los otros Juegos también les van a sorprender mucho éstos con la gente en la grada y en el desfile", ha indicado la jugadora de Matadepera. Ella y el resto de de las 'RedSticks' participaron recientemente, en Madrid, en un evento de puertas abiertas con diferentes medios de comunicación. "Tenemos el recuerdo de hacerlo en el Mundial de Tarrasa y la verdad que es una mañana muy útil, la aprovechamos al máximo para estar con vosotros y 100% dispuestas a hacer fotos y contestar las preguntas. Es un día que nos focalizamos con esto y lo hacemos", ha subrayado Strappato. "Al ser un deporte minoritario, la verdad que se agradece que, aunque sea en estas ocasiones, los medios se interesen por nuestro deporte y conocernos un poco más", ha opinado al respecto. "Es un deporte que no tiene muchos recursos, no tenemos el dinero que disponen otras federaciones, y sí que la verdad que lo agradecemos", ha reiterado al respecto. Centrada en París 2024, el objetivo está bien marcado para las pupilas de Carlos García Cuenca. "Como equipo, bien. Tenemos un equipo muy bueno, sobre todo tenemos muy buena relación entre nosotras y esto creemos que es un plus que tendremos dentro del campo", ha argumentado Strappato. "Tenemos muy claros nuestros objetivos, que son ganar a los dos rivales de inferior ranking, y luego tendremos tres oportunidades para puntuar el máximo de puntos y clasificarnos a cuartos de final con la mayor posibilidad de ganar ese partido", ha asegurado sobre un Grupo B donde España se enfrentará a las selecciones de Australia, de Argentina, de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Sudáfrica. "Aquí ya sabes que si quedas cuarto te vas a encontrar con el primero de otro grupo. Y eso es lo que queremos evitar", ha remarcado. "En cruces, sobre todo, Holanda es el más complicado. Seguramente ellas van a quedar primeras de grupo y el que quede cuarto en este grupo se va a enfrentar contra ellas en cuartos", ha recordado Strappato. Por último, la mediapunta del Junior ha negado que jugarse la plaza para París 2024 en un Torneo Preolímpico sea peor que haber repartido los billetes en otros campeonatos, ya que ha apuntado que "cada año hay una cosa" en el calendario de partidos internacionales. "El Preolímpico es medio año antes de los Juegos y también te sirve", ha elogiado. "O sea, sí que estás en modo Preolímpico porque, si pierdes, después ya no tienes nada más. Pero ya te sirve para coger esa dinámica y entrenar tu juego para lo que venga", ha concluido Strappato, figura emergente de las 'RedSticks' para el esperado certamen de la capital francesa.

