Iciar Bollaín, Pilar Palomero, Albert Serra y el debutante Martín-Calero, a competición oficial en San Sebastián

Los directores Icíar Bollaín, Pilar Palomero, Albert Serra y el debutante Pedro Martín-Calero llevarán sus nuevas películas a la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián, que celebrará su 72 edición del próximo 20 al 28 de septiembre. Así lo ha anunciado el director del certamen, José Luis Rebordinos, en un acto celebrado en la Academia de Cine en Madrid donde se han dado a conocer la mayor parte de los títulos de películas españolas que tendrán presencia en el festival. Bollaín presentará 'Yo soy Nevenka', la historia de la concejala que denunció al alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez por acoso sexual. Por su parte, Pilar Palomero abordará una historia de cuidados en un exmatrimonio en 'Los destellos''. El cineasta Albert Serra estará con una cinta que aún no tiene título definitivo -'La vida no vale nada' o 'Tardes de soledad'- , una no ficción sobre la tauramoquia, mientras que Pedro Martín-Calero debutará con un guión de Isabel Peña y una historia de tres mujeres que se enfrentan a una misma amenaza en distintos momentos del tiempo. La sección New Directors proyectará el estreno como director del músico C. Tangana, con su trabajo 'La guitarra flamenca de Yeray Cortés'. Asimismo, fuera de sección oficial habrá dos proyecciones especiales: 'La virgen roja', la nueva película de Paula Ortiz y 'Yo, adicto', de Javier Giner. También estará la serie 'Querer', de Alauda Ruiz de Azúa.

