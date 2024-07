El Rey Juan Carlos, viaje exprés de Sanxenxo a La Rioja ante el gran debut de la Princesa Leonor en el extranjero

Esta semana está siendo especialmente intensa, y muy especial, para la Princesa Leonor. Apenas una semana después de terminar su formación castrense en la Academia Militar General de Zaragoza y recibir el título de Dama Alférez Cadete de manos del Rey Felipe VI, la heredera al trono se ha convertido en la gran protagonista de la entrega de los Premios Princesa de Girona, donde nos ha dejado varias apariciones inolvidables confirmando su sobrada preparación para suceder el día de mañana a su padre. Y no solo eso, puesto que antes de arrancar sus vacaciones, la Princesa Leonor realiza este viernes su primer viaje oficial en solitario. En pocos minutos despegará rumbo a Lisboa, donde será recibida con honores por el Presidente de la República portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio de Belem. Una visita que sirve para estrechar los lazos hispano-lusos y que pone de relieve la importancia cada vez mayor a nivel internacional de la hija mayor de los Reyes Felipe y Letizia. Coincidiendo con estos días clave para la Princesa Leonor, el Rey Juan Carlos ha regresado a España en la que es su sexta visita en lo que llevamos de 2024, normalizando completamente sus viajes a nuestro país a punto de cumplirse 4 años de su marcha a Abu Dabi. Este martes el Emérito aterrizaba en Santiago y, como suele ser habitual, se desplazaba a la casa de Pedro Campos en Sanxenxo para participar con 'El Bribón' en las regatas de la clase 6M que se celebrarán este fin de semana en la localidad pontevedresa. Sin embargo, en esta ocasión no solo ha disfrutado de Galicia, ya que este jueves, de modo inesperado, Don Juan Carlos viajaba a media mañana en su avión privado a La Rioja, Logroño, para realizar una visita exprés cuyo motivo no ha trascendido. Horas después, el padre de Felipe VI regresaba a Vigo. Imágenes que ha captado en exclusiva Europa Press. Con ciertas dificultades, el monarca bajaba las escalerillas del avión con ayuda de uno de sus asistentes y el rostro muy serio. Tras charlar durante varios segundos con varias personas, subía al coche que le llevaría, de nuevo, a la casa de Pedro Campos, a donde llegó saludando con la mano y una ligera sonrisa. Este viernes, mientras Leonor se encuentra en Portugal, está previst que Don Juan Carlos acuda al Club Náutico de Sanxenxo para comenzar los entrenamientos y ponerse a punto para la competición de este fin de semana.

