Cortos de Guatemala y Brasil, en concurso en la sección 'Horizontes' de Venecia

Roma, 12 jul (EFE).- Un total de 13 cortometrajes competirán en la sección Horizontes del Festival de Venecia, la segunda en importancia y dedicada a las nuevas vanguardias, entre estos una producción mexicano-guatemalteca y otra de Brasil.

El realizador Andrés Rodríguez, de Guatemala, estrenará en la Mostra su cinta 'James', con las actuaciones de James Maldonado, José Poz y Erick Maldonado.

Mientras que la cineasta brasileña Moara Passoni presentará 'Minha mãe é uma vaca' (Mi madre es una vaca), con Luísa Bastos, Helena Albergaria, Amorosa No, Ana Carolina Guztazaky y Claudio Rodrigues da Silva.

Ambas competirán por el Premio Horizontes al mejor cortometraje en el próximo Festival de Venecia, a partir del 28 de agosto.

Los restantes once cortos son 'Almost certainly false' de la turca Rahaf Armanazi; 'Shadows' de la jornada Rand Beiruty, 'Il burattino e la balena' del italiano Roberto Catani, 'The poison cat' del chino Tian Guan, 'Ajar' del iraní Ebrahum Azizi, 'Three keenings' del irlandés Oliver McGoldrick, y 'Who loves the sun' del canadiense Arshia Shakiba.

Completan el programa 'René va alla guerra' de los italianos Mariachiara Pernisa, Luca Ferri y Morgan Menegazzo, 'O' del islandés Rúnar Runársson', 'Moon lake' de la estadounidense Jeannie Sui Wonders y 'Marion' de Joe Weiland y Finn Constantine. EFE

