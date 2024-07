VÍDEO:O.Próximo:La ONU asegura que órdenes de Israel para evacuar la ciudad de Gaza "avivará el sufrimiento" de la gente

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha asegurado que las órdenes del Ejército de Israel para evacuar la ciudad de Gaza "solo avivará el sufrimiento" de los palestinos, entre los que ya hay un gran número de desplazados. "La OCHA advierte de que la orden de Israel para que la población abandone la ciudad de Gaza no hará sino alimentar el sufrimiento masivo de las familias palestinas, muchas de las cuales se han visto desplazadas una y otra vez. La directriz de hoy llega tras las órdenes de evacuación que han afectado a varias partes de la ciudad de Gaza en los últimos días", ha expresado el organismo. Asimismo, ha instado a proteger a los civiles y a satisfacer sus necesidades sin importar su decisión de respetar la mencionada orden, y ha explicado que tanto la ONU como sus socios sobre el terreno seguirán intentando ayudarles "donde se encuentren", aunque ha reconocido que estos continuos desplazamientos provocan que las operaciones deban someterse a reajustes "una y otra vez". De hecho, el coordinador humanitario para los Territorios Palestinos Ocupados, Muhamad Hadi, ha asegurado que los trabajadores están realizando su trabajo pese a que no pueden entregar la cantidad de asistencia necesaria, y que es necesaria tanto una mayor financiación como un entorno seguro para estas actividades. El Programa Mundial de los Alimentos también ha expresado que la "impredecible y volátil" situación en la urbe está limitando sus operaciones en un momento en el que sus cocinas son "a menudo la única fuente de alimentos para las familias". Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tal y como ha hecho en otras ocasiones similares, ha asegurado que estas órdenes son una forma de "presión" y "terror psicológico" contra los ciudadanos palestinos, y ha lanzado otra advertencia sobre los "pasajes de la muerte", en referencia a las "zonas seguras" designadas por Israel, según un comunicado recogido por el diario palestino 'Filastin'. "El Ejército de ocupación está intentando publicar algunas fotos del paso de desplazados con el objetivo de engañar y engatusar a los ciudadanos. Saludamos la firmeza de los ciudadanos y su negativa a responder a las amenazas de la ocupación y a los medios de presión y terror psicológico practicados por ella. (...) Subrayamos que no hay ningún lugar seguro en todas las gobernaciones de la Franja de norte a sur", ha añadido el grupo palestino. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado este miércoles panfletos en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, para reclamar a "todos" los residentes que abandonen la localidad y se dirijan hacia el centro del enclave, en medio de la intensificación de la ofensiva contra varios barrios durante las últimas semanas. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/890028/1/onu-asegura-ordenes-israel-evacuar-ciudad-gaza-avivara-sufrimiento TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

