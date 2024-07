Un líder judío ultraortodoxo insta a no presentarse en las oficinas de reclutamiento del Ejército israelí

Un importante líder judío ultraortodoxo, el rabino Dov Lando, ha instado a los estudiantes de la 'yeshivá' a no presentarse en las oficinas de reclutamiento del Ejército de Israel después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunciase que este proceso comenzará durante el mes de agosto, todo ello después de que el Tribunal Supremo eliminase la exención militar de estos. "Los miembros de la 'yeshivá' no deben presentarse en absoluto en las oficinas de reclutamiento, y no deben responder a ninguna citación en absoluto, ni siquiera a la primera", ha expresado Lando en una carta publicada en el diario 'Yated Neeman', afiliado a la facción no hasídica Degel HaTorah del partido Judaísmo Unido de la Torá, socio clave de la coalición gubernamental. En ese sentido, ha recordado que durante años ha habido un acuerdo entre los militares y los religiosos para no reclutar a las personas dedicadas al estudio del judaísmo, que deben "estar inmersos en sus estudios" y "meditando día y noche desde la paz del silencio" como forma de dedicar su vida a la Torá, el libro sagrado de los judíos. "La situación en este momento es que los tribunales han declarado la guerra al mundo de la Torá, y son ellos los que han abierto un frente y han venido a cambiar un acuerdo que ha existido durante años, ordenando al Ejército que inicie el proceso de reclutamiento efectivo de miembros de la 'yeshivá'", ha expresado el rabino. Gallant ha indicado en un comunicado que ha tomado la decisión tras una reunión con el jefe del Ejército, Herzi Halevi, y otros altos cargos, en la que se ha "aprobado la recomendación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para emitir órdenes (de reclutamiento) a miembros de la comunidad haredi" a partir de agosto por una "necesidad operativa", aunque aseguró que estos soldados deben poder "mantener su estilo de vida" una vez se sumen a las filas del Ejército. El anuncio ha llegado después de que el Tribunal Supremo de Israel fallara a finales de junio que no existe ninguna base legal que permita que los ultraortodoxos estén exento del servicio militar, en medio de las tensiones sobre el tema en el seno de la coalición que encabeza Benjamin Netanyahu, integrada por partidos ultraderechistas y ultraortodoxos. La sentencia del Supremo prevé también la congelación de los fondos para las escuelas talmúdicas que no cumplan con la normativa de alistamiento. El sector ultraortodoxo considera que el servicio militar es incompatible con su vida dedicada al estudio religioso y temen que quienes lo realicen se alejen de sus tradiciones y creencias.

