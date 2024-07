Merche, madre de Anabel Pantoja, anuncia que David Rodríguez no sabe el sexo del bebé que espera

Días después de la exclusiva que hizo Anabel Pantoja anunciando que estaba embarazada, su madre concedía las primeras declaraciones para Europa Press y hablaba de su 'nieto'... lo que muchos interpretaron como la revelación del sexo del bebé. Sin embargo, hasta este sábado no conoceremos el sexo del primer hijo de la sobrinísima. Este jueves hemos hablado con Merche y nos ha dejado claro que nunca reveló el sexo del bebé que espera su hija y ha advertido que "el sábado ya lo sabemos qué dijisteis que yo había dicho que era un nieto y no. Se generaliza con nieto, vecino y no, no". La madre de la influencer nos aseguraba que ni si quiera el padre del futuro bebé sabe el sexo: "No, no lo sabe. Nada más hay una persona que lo sabe". Por lo que no solo va a ser una sorpresa para todos los seres queridos de Anabel, también para su propia pareja. Por último, también quiso aclarar que Isabel Pantoja tampoco desveló el sexo en su concierto al referirse a él como "sobrino nieto" porque " generalizamos. Aquí en Sevilla por lo menos se generaliza, pero que yo no lo sé. Que es que no lo sé, hasta el sábado no lo sé, pero nadie. Absolutamente nadie, nada más que una persona".

Compartir nota: Guardar Nuevo