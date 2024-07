Las CC.AA del PP deciden no posicionarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería porque corresponde al Parlamento

Las comunidades autónomas del PP han decidido no posicionarse sobre la reforma de la Ley de Extranjería, para el reparto de menores migrantes no acompañados, porque corresponde al Parlamento. Así lo han manifestado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, según han informado a Europa Press fuentes presentes en la reunión. Así, las comunidades gobernadas por el PP han criticado en la reunión, que ha tenido lugar en Tenerife, que el texto de modificación fue recibido este martes por la tarde y que sus departamentos no han tenido "tiempo suficiente para su estudio". En todo caso, han matizado que la Conferencia Sectorial no tiene competencias sobre el mismo, que reside en las Cortes, por lo que no será sometido a votación. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha lamentado que "tras un año de inacción" ante la "crisis migratoria" el Gobierno de España haya decidido "endosar" a las autonomías "otro problema", en este caso mediante "un reparto impuesto" que "no soluciona nada". También ha reclamado al Gobierno que convoque una Conferencia de Presidentes, declare "de una vez" la emergencia migratoria, exija "la implicación de la Unión Europea", refuerce Frontex, actúe "en los países de origen" de las rutas migratorias y "ponga coto a las escalas fraudulentas en el Aeropuerto de Barajas". La consejera ha alertado además de que la propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Ejecutivo para el traslado automático de menores desde las autonomías de llegada "puede ser inconstitucional", ya que "estaría invadiendo competencias autonómicas". Por su parte, Galicia se ha mostrado dispuesta a acoger a 26 nuevos menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta. También ha demandado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes y ha exigido financiación por parte del Gobierno para atender a los menores hasta que abandonan el sistema de protección, además de solicitar garantías para que todas las comunidades autónomas participen en el reparto. Por otro lado, Asturias ha indicado tras el encuentro que apoya la reforma de la Ley de Extranjería, porque "garantizará la atención y tutela a los menores inmigrantes no acompañados". Asimismo, ha asegurado que la asistencia a estos menores es "una responsabilidad del conjunto de España, de todas las comunidades autónomas", de manera que los derechos de los menores migrantes "estén garantizados". El principal objetivo de la Conferencia Sectorial era abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que permitirá el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados cuando el sistema de acogida de una comunidad esté al 150% de su capacidad.

