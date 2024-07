La Conmebol investiga la pelea campal tras el Uruguay-Colombia

La Conmebol anunció este jueves el expediente abierto para investigar lo ocurrido y depurar responsabilidades en la pelea entre jugadores y público tras el Uruguay-Colombia de semifinales de la Copa América en el Bank Of América Stadium de Charlotte. "Ante los actos de violencia ocurridos al término del partido entre las selecciones de Uruguay y Colombia, la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL ha decidido abrir un expediente para dilucidar la secuencia de hechos y las responsabilidades de los involucrados", escribió la Confederación Sudamericana de Fútbol. El máximo ente del fútbol sudamericano ya había condenado la violencia que se vio en una de las tribunas del estadio de Carolina del Norte, pero en un segundo comunicado informó de ese expediente en marcha. "Queremos ratificar y advertir que no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol, en la cual están involucrados los protagonistas y la afición que estará presente en el estadio en una final vista por cientos de millones de espectadores en todo el mundo", añadió. "Es inadmisible que un hecho como el ocurrido en esta ocasión, convierta la pasión en violencia. Por lo tanto, no se tolerará ninguna actitud que transgreda la competencia deportiva y el espectáculo más lindo del mundo que pertenece a toda la familia", reza el comunicado", terminó. La pelea se produjo al final del partido entre aficionados colombianos y varios jugadores de Uruguay, tras un partido que ya había sido caliente sobre el césped y que dejó el pase de Colombia (0-1) a la final de la Copa América. Darwin Núñez, José María Giménez y Ronald Araújo se vieron en mitad de una multitudinaria pelea en una de las tribunas del estadio. Aficionados de ambos países también se repartieron golpes de todo tipo y, después, se supo que entre los presentes había familiares de los jugadores de Uruguay. "Algunos jugadores uruguayos trataron de proteger a sus hijos y a su familia. Se agravó la situación, pero yo creo que es una reacción natural al percibir lo que estaba sucediendo", explicó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, a los medios de la AUF.

