La bajada del tipo nominal medio del Impuesto de Sociedades se atasca sobre el 21%, según la OCDE

El tipo nominal medio del Impuesto de Sociedades se ha mantenido relativamente estable durante los tres últimos años, después de la intensa caída registrada en las dos últimas décadas, lo que ha situado el gravamen promedio en el mínimo del 21,1% en 2024, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrolo Económico (OCDE), que sitúa a España por encima de la media, con una tasa nominal del 25%. A pesar de esta ralentización en el descenso de la tasa, que disminuyó drásticamente desde el 28% del año 2000 al 21,7% en 2019 para mantenerse "relativamente estable" hasta 2024, con una tasa del 21,1%, el 'think tank' de las economías avanzadas destaca que el gravamen sigue "muy por debajo de los promedios históricos". En su análisis de 143 jurisdicciones, la organización señala que 25 tenían tasas nominales del Impuesto de Sociedades iguales o superiores al 30% en 2024, siendo Colombia y Malta los países con los gravámenes más altos (35%), mientras que 11 jurisdicciones no tenían ningún régimen de Impuesto de Sociedades o la tasa era cero. De su lado, tres jurisdicciones, Barbados, Hungría y los Emiratos Árabes Unidos, con un 9% cada una, situaban la tasa nominal por debajo del 10%, aunque las empresas húngaras están sujetas a un nivel de impuestos más alto que el que refleja su tasa legal. En comparación con el tipo nominal del año 2000, en la actualidad 113 jurisdicciones tenían tasas impositivas más bajas en 2024, mientras que 14 tenían la misma tasa impositiva y 16 tenían tasas impositivas más altas, siendo Benin (30 puntos porcentuales) y Togo (27 pp) los que registraron los mayores incrementos. De su lado, entre 2000 y 2024, un total de 13 jurisdicciones (Aruba, Barbados, Belice, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, República Democrática del Congo, Alemania, Gibraltar, Guernsey, India, Isla de Man, Jersey y Paraguay) redujeron el tipo en al menos 20 puntos porcentuales. Según los datos de la OCDE, el número de jurisdicciones con tasas impositivas iguales o superiores al 10%, pero inferiores al 30% casi se triplicó, pasando de 39 jurisdicciones a 104, mientras que el número de jurisdicciones con tasas impositivas iguales o superiores al 10% y menos del 20% más que se cuadruplicó, pasando en este tiempo de ocho a 32 jurisdicciones. Desde el año 2000, el grupo de países con la caída más significativa en el tipo de sociedades promedio han sido los miembros de la OCDE, con una bajada de 8,6 puntos al pasar del 32,7% al 23,7% en 2024, seguidos por Latinoamérica y Caribe (LAC), con una caída de 5,7 puntos en sus 35 jurisdicciones, pasando del 26,8% en el año 2000 al 21,1% en 2024. Asimismo, la OCDE señala que, si bien los promedios han caído para cada grupo de países durante este período, persisten diferencias significativas, ya el tipo nominal promedio para África fue del 26,5% en 27 jurisdicciones en 2024, en comparación con el 23,7% de los miembros de la OCDE, el 21,1% de 35 jurisdicciones de LAC y el 20,4% de 35 jurisdicciones de Asia y el Pacífico. "Es los últimos años se ha visto una estabilización de los tipos nominales en la mayoría de los grupos jurisdiccionales cubiertos", subraya la OCDE, dado que entre 2019 y 2024, el tipo nominal promedio en todas las jurisdicciones cubiertas se mantuvo relativamente estable con una tasa del 21,7% en 2019 y del 21,1% en 2024. De manera similar, ha habido caídas de sólo el 1,2% en África, el 0,4% en Asia y el 1,1% en LAC y el 0,2% en la OCDE. Por otro lado, aunque la inclusión de jurisdicciones con tipo nominal cero afecta la tasa impositiva promedio estimada, aunque la OCDE advierte de que tiene mayores efectos en algunas regiones que en otras, ya que las jurisdicciones de tasa cero no están distribuidas uniformemente entre los diferentes grupos. De tal modo, al excluir las jurisdicciones con tasa cero el tipo nominal promedio del Impuesto de Sociedades aumenta aproximadamente en 1,6 puntos porcentuales por año. De este modo, entre el año 2000 a 2024, la tasa legal promedio general para jurisdicciones con tasa distinta de cero disminuyó del 29,6% al 22,9%, con cierta estabilización en años más recientes. Dado que no hay jurisdicciones de tasa cero en la OCDE ni entre las 27 jurisdicciones africanas, sus tipos nominales promedio no se ven afectados, mientras que en el caso de LAC, con siete jurisdicciones con tipo cero, al excluirlas del cálculo el tipo promedio en las 35 jurisdicciones (21,1%) fue 5,3 pp inferior al promedio para las 28 jurisdicciones de LAC con tasas positivas (26,4%), acercándose al promedio de las 27 jurisdicciones africanas. La OCDE señala que el tipo promedio efectivo del Impuesto de Sociedades, una vez descontadas exenciones e incentivos fiscales, "se ha mantenido relativamente estable", con modestas caídas en la parte superior e inferior de la distribución entre los países. Las tasas efectivas en promedio fueron del 20,9% en 2019 y del 20,2% en 2023, mientras que las tasas efectivas medianas fueron del 22,9% en 2019 y del 22,7% en 2023. De este modo, la tasa efectiva promedio entre jurisdicciones (20,2%) es un punto porcentual inferior al tipo nominal promedio (21,2%), mientras que la tasa efectiva mediana es de 2,8 puntos porcentuales inferior a la mediana del tipo nominal (25%). ESPAÑA. En el caso de España, los datos publicados por la OCDE indican que en 2024 el tipo nominal del Impuesto de Sociedades era del 25%, por encima de la medida de la OCDE del 21,1%, aunque en línea con países de su entorno como Luxemburgo o Bélgica, por debajo de Francia (26%) o Alemania (30%) y algo por encima de los tipos nominales de Austria (23%), Grecia (22%) o Chequia (21%). Según las estimaciones de la OCDE con datos de 2021, el Impuesto de Sociedades representaba para España el 7% de la recaudación fiscal, un peso inferior al promedio para 123 jurisdicciones del 16%, mientras que la participación de estos ingresos como porcentaje del PIB fue 3,2% en promedio para estos países y del 3% en el caso de España. En este sentido, la OCDE señala que los ingresos medios del Impuesto de Sociedades como porcentaje de los ingresos tributarios totales pasaron del 12,5% en el año 2000 al 16% en 2021, mientras que el peso en relación al PIB aumentó del 2,6% al 3,2% en 2021. Esta proporción respecto de los ingresos fiscales totales varió entre la OCDE y los grupos regionales (LAC, Asia Pacífico y África), ya que, en 2021, el promedio de la OCDE fue el más bajo, con un 10,2%, seguido por el promedio de LAC (15,4% en 27 jurisdicciones), el promedio de Asia y el Pacífico (18,2% en 31 jurisdicciones) y el promedio de África (18,7% en 32 jurisdicciones). En cuanto a la relación sobre el PIB, los ingresos por impuestos corporativos en 2021 oscilaron entre el 2% y el 5% para la mayoría de las 123 jurisdicciones cubiertas y únicamente en 12 jurisdicciones representaron más del 5% del PIB, mientras que fueron menos del 2% del PIB en 27 jurisdicciones. En 2021, los promedios de la OCDE, LAC y Asia y el Pacífico fueron similares, con un 3,3%, un 3,3% y un 3,2% del PIB respectivamente, mientras que el promedio de África fue inferior (2,7%).

