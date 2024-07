La Audiencia de Barcelona impide que el Barça rompa su patrocinio con Nike

La sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado este jueves el recurso presentado por el Fútbol Club Barcelona y ha ordenado a la entidad culé que cumpla su contrato de patrocinio con la marca de ropa deportiva Nike hasta el año 2028. El Juzgado Mercantil 7 de Barcelona dictó en abril de este año una resolución, en respuesta a la petición de cautelares por parte de Nike, en la que acordaba prohibir que el Barça cesara en la ejecución de sus obligaciones relacionadas con el patrocinio vigente y que llegara a acuerdos con terceros que fuesen incompatibles con el mismo. Contra este auto, el Barça interpuso un recurso que ahora la Audiencia ha desestimado, así que ha confirmado las medidas cautelares acordadas imponiendo que se cumpla dicho contrato. El contrato en cuestión se asienta en una licencia de marca, a la que se vincula un suministro en exclusiva, y que contempla la designación de Nike como patrocinador técnico exclusivo del Barça, que entró en vigor el 1 de julio de 2018 y debía expirar el 30 de junio de 2028. PÉRDIDA DE CONFIANZA El litigio comenzó cuando el Barça interpuso una demanda solicitando la extinción del patrocinio con la multinacional por una "por pérdida de la confianza", después de que en enero de 2024 se filtrase a la prensa lo que supuestamente constituían "las primeras imágenes de la segunda equipación del Barça para la temporada 2024-2025". Además, el club azulgrana alegaba que Nike no tenía derecho a ser compensada económicamente, un hecho con el que la multinacional se mostró disconforme y solicitó cautelares para impedir al Barça que rompiese el contrato unilateralmente. La firma recordó que para cerrar este contrato el Barça lo sometió a aprobación de su Asamblea General de Socios compromisarios y que obtuvo una remuneración de 35 millones de euros. El club respondió entonces solicitando cautelares para que la firma deportiva no pudiese producir, fabricar ni comercializar productos para la temporada 2024/25 que incorporasen los distintivos blaugranas ni realizar nuevos pedidos o entregas. BUSCABA RENEGOCIAR El Mercantil acordó las medidas solicitadas por Nike, que ahora confirma la Audiencia de Barcelona, y desestimó las solicitadas por el Barça al entender que "no se trata de un simple contrato de patrocinio sino que lo suscrito por las partes es una relación jurídica compleja". Ahora, la Audiencia de Barcelona le da la razón a Nike, pues entiende que "los hechos demuestran que el Barça no ha perdido irremediablemente la confianza en Nike, que es en lo que el Barça funda su desistimiento unilateral, sino que busca renegociar los términos del contrato".

