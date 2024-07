Isabel Pantoja emite un comunicado y despeja las dudas sobre su gira 50 aniversario

Después de las distintas informaciones que han salido a la luz sobre el estado de salud de Isabel Pantoja, la artista ha emitido un comunicado despejando todas las dudas posibles y aclarando qué su gira 50 aniversario sigue en pie. Fue el programa 'Así es la vida' que anunciaba el pasado viernes que Isabel se encontraba ingresada en urgencias y desde entonces se ha especulado sobre las razones que la llevarían a ese posible ingreso. Algo que no va a pasar por alto: "Ha encargado al Despacho de Abogados Monedero Gil & Crespo el estudio y evaluación del ejercicio de acciones en restitución de su honor e intimidad y la compensación de los daños y perjuicios" que se le han causado. Pues bien, la artista ha asegurado que la información de su ingreso es "falsa" y que en el momento de emisión de la misma se encontraba "en su residencia de la provincia de Cádiz". Haciendo referencia al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, Pantoja advierte en el texto de tomar medidas legales contra todo aquel que haya especulado y vertido datos falsos sobre su salud. Además, en el comunicado se ha asegurado que estas "manifestación y especulaciones sobre el estado de salud de Isabel Pantoja, no solo no concuerdan con la situación real, sino que vulneran el derecho a la intimidad y privacidad de la misma, así como el derecho a la protección de datos de cualquier diagnóstico que pudiera haberse efectuado". De esta manera, "se desmiente rotundamente la veracidad de todo lo afirmado en los referidos programas sobre la salud de Isabel Pantoja y sobre la continuidad de la Gira 50 Aniversario". Y se despiden haciendo un llamamiento a sus fans: "La productora e Isabel Pantoja esperan ver a todos sus fans y que disfruten del próximo concierto de la Gira en Castellón, el próximo día 3 de Agosto".

