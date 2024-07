Elsa Pataky y Chris Hemsworth siguen disfrutando de su tiempo en España

Desde el pasado 5 de julio, Elsa Pataky y Chris Hemsworth disfrutan de unas vacaciones en Barcelona. Al menos, desde ese día están en España, ya que la actriz compartía en sus redes sociales una imagen con dos de sus mejores amigas, Ana Suárez de Lezo y la maquilladora Beatriz Matallana... y desataba las alarmas al dejarse ver en la ciudad condal. Aunque no son vacaciones como tal, ya que Elsa ha viajado desde Australia con su familia para rodar el anuncio de la nueva campaña de la firma de calzado 'Gioseppo', sí que están aprovechando al máximo su tiempo en España. Y de Barcelona a Madrid. Demostrando que están igual de enamorados que el primer día, el matrimonio se ha dejado ver en la mañana de este jueves paseando por las calles de Barcelona... y no, no precisamente han ido de tienda en tienda, los dos tortolitos han ido juntos al gimnasio. De la mano y de lo más sonrientes, Elsa y Chris han paseado su amor por las calles de la capital, reflejando que están viviendo uno de sus mejores momentos personales y han aprovechado la mañana para hacer algo de deporte. Y es que además de ser una de las parejas más envidiadas del panorama internacional por el amor que se procesan y la familia que han conseguido formar, también son dos de los rostros conocidos más aclamados por su envidiable físico. Ahora, ya sabemos el secreto: ni en vacaciones se puede descansar.

