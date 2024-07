De la Fuente: "Hemos ofrecido mejor versión que Inglaterra, pero a un partido eso no influye"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, opinó este miércoles que sus pupilos han "ofrecido una mejor versión" que la selección inglesa durante la Eurocopa, pero avisando de que "a un partido eso no influye", a pocos días de enfentrarse ambos equipos por el título del torneo en el Estadio Olímpico de Berlín (Alemania). "Inglaterra tiene grandísimos futbolistas y es una selección muy poderosa. Sí es verdad que, por lo visto durante los partidos anteriores al del próximo domingo, quizás hemos ofrecido una mejor versión nosotros, pero a un partido eso no influye", declaró De la Fuente a los micrófonos de RTVE desde el campamento base que tiene la 'Roja' en Donaueschingen, localidad situada en la Selva Negra. "Tanto Países Bajos como Inglaterra eran dos rivales muy difíciles. Yo creo que vamos a completar ya el cartel de haber pasado por todas las grandes selecciones de esta competición y no podía ser tampoco de otra manera. Siempre digo que en este tipo de competición estamos las mejores selecciones y qué duda cabe que a la final llegan también las dos mejores", indicó sobre el triunfo inglés en la segunda 'semi'. Así, dijo saber que "al empezar el torneo estarían también metidos dentro de ese 'pack' de selecciones candidatas a estar peleando por ganar el título, y así ha sido". "Inglaterra es una selección muy potente, con gente con mucha experiencia, curtidos, no solo en batallas internacionales a nivel de selección, sino también a nivel de clubes", advirtió. "Seguramente antes de empezar esta competición, Inglaterra junto con Francia serían quizás las favoritas. Y es verdad que la anfitriona también, por el poderío que siempre tiene Alemania y además la circunstancia de jugar en su casa la hacía todavía más peligrosa. Pero yo creo que tanto Inglaterra como Francia estarían en las primeras posiciones de este ranking. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de ir superando esos partidos y ya... pues lo que nos faltaba", afirmó. "Para completar el campeonato, pues otra potencia. Pero nosotros estamos muy bien, hoy estamos en ese proceso de recuperación desde el esfuerzo de ayer, hoy la gente ya ha entrenado, los jugadores que teníamos que entrenar un poquito más intenso lo han hecho también con una calidad de entrenamiento excepcional y mañana esperamos ya disponer a todos para ir ajustando detalles y trabajando aspectos", describió. Además, señaló los "futbolistas tan fuertes, tan buenos y de tanta calidad que tiene Inglaterra" y que "en cualquier momento pueden aparecer". "No tengo que citar a ninguno de ellos, los conocemos todos perfectamente y son futbolistas de una calidad contrastada a nivel internacional", comentó sobre Jude Bellingham, Harry Kane y compañía. "Pero nosotros estamos muy ilusionados, con mucha confianza y mucha seguridad. Siempre digo que queremos seguir creciendo, seguir mejorando y este grupo de jugadores invita a pensar que cada día hay quienes quieren dar mejor versión. Entonces, vamos a necesitar una mejor versión de todo lo que hemos visto hasta ahora para seguir peleando con garantías de tener opciones de ganar la final", apostilló De la Fuente. Mientras, confesó que ganar esta EURO para él "sería cerrar un círculo precioso y sobre todo muy ilusionante". "Yo estoy de verdad con la ilusión desbordada. Pero vamos, no más que el resto de componentes de la expedición, en la que incluiría a todos porque había que ver la alegría que teníamos todos ayer", aludió a la victoria ante Francia. "Hay que ver los ojos cómo brillan de la gente cuando tiene ganas, ilusión, cuando están confiados en que se puede conseguir algo muy bonito, muy importante", recalcó. Por último, el técnico de la 'Roja' abogó por dejarlo "todo" en el campo "para intentar conseguir este título tan bonito" que significaría la cuarta Eurocopa masculina para España.

