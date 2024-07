Zelenski dice en Washington que "Putin odiaría" una presidencia de Trump o de Biden

Washington, 9 jul (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes en Washington D.C. que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "odiaría" tanto una continuidad de Joe Biden en la Casa Blanca como la vuelta del republicano Donald Trump.

"Los odiaría a los dos", señaló Zelenski en un evento en el marco de la cumbre de la OTAN, en donde se le preguntó sobre su opinión respecto a las próximas elecciones presidenciales en EE.UU., uno de los principales aliados de Ucrania.

El líder europeo evitó posicionarse a favor de un candidato u otro y contó que su Gobierno "aún está tratando de entender" qué significaría para el apoyo a su país la victoria de Trump o Biden.

"EE.UU. es nuestro principal y más grande aliado desde el inicio de la guerra", destacó Zelenski, "(pero) esta es la elección del pueblo estadounidense.

El ucraniano, no obstante, advirtió que espera nunca ver una salida de EE.UU. de la OTAN, ya que eso conllevaría a que la alianza perdiera "a muchos países".

Trump ha criticado en múltiples ocasiones a la OTAN y, durante su mandato, amenazó incluso con retirar a EE.UU. de la organización alegando que suponía un alto coste para Washington, según informaron en su momento fuentes diplomáticas a medios estadounidenses.

Zelenski aseguró en su intervención hoy en un centro de pensamiento en Washington que no conoce "muy bien" al republicano.

"He tenido reuniones con él, pero no he estado con él en la guerra", subrayó.

El expresidente reclamó este mismo martes que los miembros europeos de la OTAN paguen, como mínimo, la misma cantidad que EE.UU. destina a apoyar militarmente a Ucrania frente a la invasión rusa.

"Si yo no hubiera sido presidente, probablemente ya no existiría la OTAN", afirmó Trump, quien reivindicó en la red social Truth que durante su mandato, de 2017 a 2021, logró que el resto de aliados aumentaran sus aportaciones económicas logrando que "la OTAN volviera a ser viable".

EE.UU. es el mayor donante de armas para Ucrania, con 53.000 millones de dólares desde el inicio de la invasión rusa, aunque si se tiene en cuenta también la ayuda humanitaria y financiera, los países europeos superan el gasto de Washington.