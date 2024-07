Víctor Sandoval arremete duramente contra Álvaro Muñoz Escassi: "No te tienes que avergonzar de nada"

Indignado. Así está Víctor Sandoval tras la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi en '¡De Viernes!', en la que reconociendo que le gusta mantener relaciones sexuales con mujeres transexuales -después de salir a la luz que María José Suárez rompió con él a raíz de recibir un correo electrónico de una persona con la que le fue infiel- dejó claro que se considera heterosexual aunque adora a las personas en general. Unas declaraciones que para muchos han sido un grito de libertad y que han aplaudido por visibilizar sus gustos sexuales después de años considerado como el 'perfecto mujeriego', pero que al colaborador de que 'Ni que fuéramos... Shhh' le han sentado fatal. "Ha sido una vergüenza que para todo el mundo que no hemos vivido en armarios, que nos han pillado siendo infieles, se diga en un programa que era un icono, ese mismo día iba a decir su sexualidad. Cariño tu sexualidad la sabes dese el día que naces" ha afirmado muy molesto Víctor sin entender que Escassi insistiese en que no es bisexual: "¿Y si eres bisexual qué pasa? ¿Por qué tienes que decir el día del Orgullo que hay algo que tiene que avergonzar? si eres heterosexual, bisexual, como si eres una ameba o de plástico, no te tienes que avergonzar de nada. Vergüenza me dio tu entrevista y mucha apena me da María José" sentencia. "Decir yo estoy con mujeres trans, yo tengo un amigo negro, yo uno maricón… hasta decir eso… una mujer no es trans, una mujer es una mujer, métetelo aquí Escassi, que vas escasito, tengo una leche con este tema que no puedo" ha añadido fuera de sí, arremetiendo contra la actitud del jinete que, como apunta, flaco favor ha hecho al colectivo LGBTIQ+: "Nos ha costado muchos años de libertad para que luego llegue este, encima que le pillan por una infidelidad, que le sacan del armario a empujones, diga las cosas que dice, a mí me da igual, como si se mete siete rábanos por la oreja, pero chico respeta el trabajo de los demás y la libertad de los demás, luego tú te colcas dos moñetes y haces lo que te da la gana".

