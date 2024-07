Stoltenberg dice que la ayuda anunciada en la cumbre de Washington no convierte a la OTAN "en parte en conflicto"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este miércoles que la ayuda anunciada de 40.000 millones de euros anuales para Ucrania en la cumbre celebrada en Washington no convierte a la Alianza Atlántica "en parte en el conflicto", sino que ayudará a Kiev a defenderse. "No hacemos esto porque queramos prolongar una guerra. Hacemos esto porque queremos poner fin a la guerra lo antes posible", ha señalado durante una rueda de prensa, agregando que la Alianza debe mostrar "compromiso y acción" y no "inclinarse" ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Preguntado por la definición que aparece en la declaración de que el camino de Ucrania hacia la Alianza Atlántica es "irreversible", Stoltenberg ha afirmado que esto envía "un mensaje contundente" por parte de los aliados de que se quiere la adhesión de Kiev. "Las palabras son importantes y las palabras crean expectativas, crean una agenda, definen una ambición", ha subrayado el secretario general de la Alianza, agregando que, en muchos sentidos, las acciones son igual de fuertes que las palabras.

