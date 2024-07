Sonia Ferrer, sobrepasada y muy enfadada tras su demoledora advertencia sobre Escassi

Poco podía imaginar Sonia Ferrer que sus declaraciones en el programa 'En boca de todos' sobre su ex, Álvaro Muñoz Escassi, iban a crear tanto revuelo. La colaboradora no dudaba en comentar la extorsión que presuntamente habría recibido el jinete por parte de la mujer transexual con la que fue infiel a María José Suárez, asegurando que esta persona "no le conoce y no sabe con quién se está metiendo. Probablemente salga perdiendo porque yo no querría tenerlo como enemigo". Lejos de quedarse ahí, la presentadora preguntaba si no es "sorprendente" que nadie salga hablando mal del sevillano "habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino". "Desde luego yo no me metería con él porque o no tiene escrúpulos o sabe muy bien salir de las situaciones y es un superviviente, hay muchas maneras de verlo" añadía. Una durísima advertencia que ha desatado todo tipo de especulaciones sobre el motivo por el que Sonia podría tener 'miedo' a Álvaro, con el que mantuvo una relación de varios meses en 2012. "Escassi es lo peor que le ha pasado en la vida" revelaba su íntimo amigo Antonio Rossi, provocando que las teorías sobre su relación no hayan tardado en surgir. Sin embargo, es un tema sobre el que Sonia no quiere hablar. Y lo ha dejado claro con su actitud seria y muy enfadada al ver a las cámaras. "¡No!" ha exclamado sobrepasada a su llegada a un centro de belleza, apurando el paso nerviosa hasta el punto de tropezarse para huir de las preguntas relacionadas con Escassi. Un nerviosismo que ha vuelto a mostrar a su salida, esquivando con agobio a la reportera sin aclarar si tiene miedo del jinete y si, como se rumorea, cree que el jinete también podría haberle grabado a ella en alguna situación comprometida.

