Nacho: "Cuando el partido está complicado, sabemos tirar para delante con toda la fuerza del mundo"

El futbolista internacional español Nacho Fernández ha subrayado este martes que, "cuando el partido está más complicado", él y sus compañeros de la selección nacional saben "tirar para delante con toda la fuerza del mundo", en alusión a la remontada frente a Francia hasta ganar por 2-1 y meterse en la final de la Eurocopa masculina. "Equipo con mucho carácter, lo hemos demostrado. Siempre lo digo, la mezcla esta de veteranos y jóvenes nos hace más fuertes. Es increíble, nos crecemos ante las adversidades. El otro día ante Alemania, igual. Cuando el partido está más complicado, sabemos tirar para delante con toda la fuerza del mundo", declaró Nacho a los micrófonos de RTVE. "Impresionante, felices. Reventados por el partido también, pero es increíble llegar a una final de una Eurocopa con la selección. Es algo mágico y... bueno, estamos ahí ya", asumió el ya exjugador madridista, flamante fichaje del Al-Qadsiah para la próxima temporada. Tras vivir grandes éxitos con el Real Madrid, el excentral merengue tiene ahora la opción de redondear un curso histórico con la 'Roja'. "Hace unos meses, si me lo dicen, no me lo creo. Increíble, increíble", admitió Nacho desde la zona mixta del Allianz Arena de Múnich. "Esto sería poner el broche de oro a una carrera espectacular y ahí estamos para pelear hasta el final. Y nunca mejor dicho, tenemos una final que va a ser increíble y llena de emoción para todo el país", concluyó el nuevo futbolista del Al-Qadsiah.

