Marta Peñate se salva de la nominación con el mayor porcentaje de la edición

Lunes de gala de 'Supervivientes All Stars' marcada por ceremonia de salvación, en la que uno de los 3 nominados se ha librado de la expulsión y lo ha hecho con el mayor porcentaje de apoyo de esta edición. ¿Lola Mencía, Marta Peñate o Abraham García? Una nominación decisiva que marca el rumbo que tomará la convivencia, puesto que en los últimos días Abraham ha protagonizado discusiones con las dos -ya ninguno se esfuerza en disimular que no se soportan- y en los que se ha posicionado directamente con Sofía Suescun en el tenso enfrentamiento que ha tenido con Marta, cuya amistad está completamente rota. De ahí que la expectación en los Cayos Cochinos fuese máxima por descubrir a cuál de los dos 'bandos' apoyaba la audiencia. El público parece que lo tiene claro, puesto que la novia de Tony Spina ha sido salvada con un 65% de los votos. "Un porcentaje increíble" ha destacado Laura Madrueño minutos antes de la ceremonia de salvación, mientras Jorge Javier revelaba que el concursante salvado tenía que estar feliz porque se había llevado "todo el cariño del público". Llegaba el momento de conocer el veredicto de la audiencia. La primera en caer al agua después de que la presentador cortase su cuerda era Lola, que se tomaba seguir nominada hasta el jueves con resignación. Minutos después Marta descubría que era ella la que se salía de la lista con el mayor apoyo de la edición. Mientras Abraham se tomaba el 'golpe' con deportividad intentando que no se le borrase la sonrisa de la cara, la canaria se ha tapado la cara con las manos y, poniéndose en cuclillas sobre la plataforma, ha roto a llorar emocionada. Y es que los últimos días han sido especialmente complicados para Peñate, que tras protagonizar una durísima pelea con Sofía en la que esta ha insinuado que no está "plena" porque no logra quedarse embarazada, pedía al público que la expulsase: "España quiero irme. Lo ruego. No estoy bien. Quiere sacar lo peor que llevo dentro. No me compensa estar en un sitio donde no estoy bien. No soy feliz. Me quiero ir. No quiero hablar del tema del embarazo. No pienso entrar en ese juego", pedía completamente desquiciada. Pero la audiencia ha decidido justo lo contrario, mostrarle un apoyo, salvarla de la nominación con un porcentaje nunca visto en esta edición y darle las fuerzas necesarias para continuar en Honduras. Algo que ha emocionado muchísimo a Marta y ha desatado la euforia entre sus grandes amigos Lola y Alejandro, que no han dudado en aplaudir sonrientes al ver que el público se ha posicionado directamente. Duro golpe para Sofía, que no solo ha recibido este 'tirón de orejas' de la audiencia, sino que además el jueves podría perder a su gran apoyo en la isla, Abraham, que se medirá directamente contra Lola por ver quién sigue los pasos de Adara Molinero y Olga Moreno y se convierte en el tercer expulsado del 'All Stars'.

