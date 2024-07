La defensa española María Méndez ficha por el Real Madrid Femenino para el curso 2024/25

La defensa internacional española María Méndez, de 23 años, se ha convertido este miércoles en el octavo fichaje del Real Madrid Femenino para la próxima temporada 2024/25, según informó la entidad merengue a través de su página web. "Tras formar parte del Levante durante las últimas cuatro temporadas, la española llega a nuestro equipo para reforzar la defensa. Tiene 23 años e inició su carrera en el Real Oviedo, antes de militar una temporada en el Deportivo Abanca", señaló la nota de prensa. "Es internacional con España desde 2022 y este año se proclamó campeona de la Liga de Naciones. En las categorías inferiores de la selección, consiguió un Mundial y una Eurocopa sub-17", destacó ese mismo comunicado del Real Madrid. La propia Méndez valoró su fichaje por el club merengue: "Creo que soy una niña supersociable, supercompañera en general de todos y de todas. Trato siempre de ayudar a los demás y me considero una persona un poco tímida al principio; pero cuando me abro, creo que soy muy sociable y me encanta hacer cosas con la gente y pasármelo bien". "Me viene un poco de familia. Mi hermano ha jugado siempre al fútbol desde pequeño y yo me pasaba los fines de semana yendo a verle jugar por todos los campos. Y de ahí yo dije: 'También quiero jugar al fútbol'. Con cuatro añitos empecé y... hasta ahora", declaró la nueva zaguera del Real Madrid a los medios oficiales del club. "Aparte de que a mí el deporte me encanta, el competir, el ganar, el exprimirme al máximo, etc., el que tenga la rutina de: 'Bueno, es mi trabajo, pero es lo que me gusta hacer'. Creo que también me quedo mucho con la gente que conoces en el camino", desscribió sobre su día a día como futbolista profesional. Luego apuntó su "ambición constante" como "una de las cosas más buenas" que tiene. "Quiero ser mejor cada día, quiero estar en el mejor sitio donde me haga crecer, ayudar a mis compañeras, ganar títulos, etc. No sé, quiero superarme cada día y trabajo diariamente para eso, para ser mejor", subrayó la zaguera ovetense. "Mi familia es blanca de toda la vida y sí que es verdad que recuerdo ver finales del Madrid, de sufrirlo en casa, de ponernos nerviosos, de celebrarlo, de querer venir siempre a ver partidos al Bernabéu o cualquier otro partido de Real Madrid", rememoró Méndez. "Era un sueño que tenía desde pequeña el poder estar aquí, el poder vestir esta camiseta y crecer aquí. Entonces, cuando me llegó la oportunidad, te llena de orgullo el saber que lo tienes cerca y que lo ves posible. Superorgullosa de que haya sido así y con muchas ganas de poder demostrar y aportar lo que sea", aseguró Méndez. "Más allá de orgullo e ilusión de poder vestir una camiseta tan histórica, creo que es el saber que estoy en el sitio adecuado para crecer, para poder ganar títulos. Quiero aportar el máximo para que en unos años en esas vitrinas que veíamos también haya del femenino y que podamos celebrarlo todos los madridistas juntos", añadió la defensa. Además, Méndez admitió que "quería compartir vestuario con las mejores". "Creo que hay una plantilla increíble con un nivel muy muy grande y tengo muchas ganas de poder entrenar con ellas y verme dentro del campo con jugadoras que son 'top' a nivel mundial", opinó. "Trataré de adaptarme lo antes posible para que todo vaya bien desde el principio y obviamente conseguir el primer título con todas las compañeras", dijo antes de mandar un mensaje a su nueva afición. "Encantada de conoceros, ya estoy aquí deseando disputar mis primeros minutos con esta camiseta. Un saludo a todos, ¡hala Madrid!", concluyó.

Compartir nota: Guardar Nuevo