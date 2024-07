Felipe VI ostentará la Presidencia de Honor de los II Juegos Inclusivos del próximo mes de octubre

SM el Rey Felipe VI ostentará la Presidencia de Honor de la segunda edición de los Juegos Inclusivos, que se llevarán a cabo el próximo 17 de octubre en Madrid con la participación conjunta de deportistas paralímpicos y olímpicos, según confirmó este martes la Fundación Sanitas, organizadora del evento. "El apoyo de la Casa Real a los Juegos Inclusivos es un impulso muy importante para un movimiento social que pretende cambiar la forma en la que vemos el deporte", celebra Iñaki Peralta, presidente de Fundación Sanitas, que recuerda que con la puesta en marcha de esta segunda edición del evento demuestran que "el deporte del futuro será inclusivo o no será y que una forma más justa de entender el deporte es posible también en el más alto nivel de competición". La novedad de esta segunda edición de los Juegos, que cerrarán en octubre el ciclo olímpico y paralímpico de París, es que deportistas de otros países como Reino Unido, Polonia, Chile, Brasil, Ecuador y México se han sumado a la cita deportiva. Además, en esta edición se amplía el número de deportes presentes en los Juegos Inclusivos, que pasan de los nueve de la primera edición a 14 con la presencia de atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, judo, natación, rugby, taekwondo, tenis de mesa, triatlón, balonmano, kárate, esgrima, tiro con arco y hockey. En los I Juegos Inclusivos, celebrados en 2021 tras Tokyo 2020, participaron 170 deportistas españoles de primer nivel, entre ellos Felipe Reyes, Sara Andrés, Jairo Ruiz o Fernando Carro. Además, recibieron el apoyo de grandes figuras del deporte español como Saúl Craviotto, Carolina Marín, Vicente del Bosque, Chema Martínez, Ana Peleteiro, Adriana Cerezo o Pedro Delgado. Los Juegos Inclusivos son una competición reglada por reglamentos inclusivos oficiales en la que todos los deportes participantes cuentan con reglamentos desarrollados entre la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI) y las respectivas federaciones implicadas. "En Fundación Sanitas reconocemos la importancia de la investigación científica y de la implicación de las federaciones deportivas para que el deporte inclusivo sea una realidad no solo en la educación de los niños y niñas, en la formación de los profesores y los técnicos deportivos, sino también, en el ámbito competitivo", recalca Yolanda Erburu, directora general de Fundación Sanitas. La directiva no esconde que "tras más de 10 años trabajando por la inclusión en el deporte" están "convencidos de que éste es el camino para contribuir a una sociedad más justa". "Nuestra misión siempre ha sido garantizar que el deporte, el ocio y una buena calidad de vida sean derechos accesibles para todos", añade.

