Feijóo confirma que aceptarán acoger 400 menores y dice a Vox que "no se puede amenazar a nadie por cumplir su deber"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que, en la reunión de esta tarde entre Gobierno y comunidades autónomas prevista en Tenerife, los responsables populares aceptarán acoger los 400 menores que les plantea el Gobierno central, al que le ha pedido que "asuma la parte que no pueden gestionar las comunidades" porque superen su capacidad. En este sentido, ante la advertencia de Vox de que romperán sus gobiernos autonómicos con el PP, ha dicho a la formación de Santiago Abascal que "no se puede amenazar a nadie por cumplir su deber". Núñez Feijóo se ha desplazado este miércoles a Ermua (Vizcaya) a participar, de nuevo este año, en el homenaje del Partido Popular al que fuera edil en esta localidad, Miguel Ángel Blanco, de cuyo secuestro y asesinato a manos de ETA se cumplen 27 años. Al término del homenaje, Nüñez Feijóo se ha referido a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra este viernes en Tenerife donde el Gobierno y las comunidades autónomas abordarán el reparto de menores migrantes no acompañados entre los territorios. El principal objetivo del encuentro será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas acojan a niños migrantes no acompañados de forma "solidaria y vinculante" con los territorios de llegada. Canarias tiene actualmente cerca de 6.000 menores. Una iniciativa que es rechazada por Vox que ha advertido al PP que romperá los gobiernos autonómicos en los que son socios si en esas comunidades se acoge a menores. Núñez Feijóo, que no ha llegado a contestar si apoyarán esa reforma de la Ley, sí ha asegurado que van a cumplir con sus obligaciones, como han dicho "desde el principio". En este sentido, ha afirmado que las comunidades autónomas que en este momento gestiona el Partido Popular atienden ya a más de 5.000 menores, -"que es más o menos el 80% de los menores que hay en los centros de acogida en España"-, y van a seguir siendo "solidarias". Según ha indicado, eso significa que todos los presidentes autonómicos del PP, a través de sus consejerías, esta tarde "van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno les ha planteado hace unos meses y que figuran otra vez más en el orden del día". "Vamos a ser, otra vez, solidarios y coherentes con nuestra política de acogida al menor, vamos a ocupar toda la capacidad instalada en los centros de menores en las comunidades autónomas, incluso algunas de ellas la van a rebasar", ha agregado. A su juicio, la situación "excepcional" que está atravesando Canarias por la "ausencia de política migratoria reiterada" del Gobierno central, "no significa que no se haga el último esfuerzo". Núñez Feijóo ha recordado que están ya con "el máximo esfuerzo" y hay comunidades autónomas que están "excedidas", que tienen más menores que lo que su capacidad instalada le permite, pero "hay que cuidarles y que hay que ser todos los solidario" que se pueda dentro de sus capacidades con el Gobierno de Canarias". "AUSENCIA DE POLÍTICA MIGRATORIA" "Y así lo vamos a hacer, insisto, a pesar de la ausencia absoluta de política migratoria del Gobierno central. Llevamos con esto mucho tiempo. Somos la frontera más permeable a la inmigración ilegal de toda la Unión Europea. No hemos gestionado con la UE las responsabilidades que le corresponden a la Unión, no hemos declarado la emergencia migratoria. Todo esto hay que hacerlo, no hemos dotado de recursos a las comunidades autónomas para que gestionen menores hasta los 21 años, su educación, su sanidad, su cuidado, sus servicios sociales", ha remarcado. Núñez Feijóo ha manifestado que, "aún así", van a aceptar los 400 menores que les plantea el Gobierno central. No obstante, ha realizado una petición al Ejecutivo de Sánchez y ha señalado que, "una vez que las comunidades autónomas han demostrado su solidaridad y están al límite de sus capacidades, el Gobierno central debería "asumir la parte que no pueden gestionar las comunidades autónomas". El líder del PP ha defendido que todos los recursos del Gobierno central se pongan a disposición también de "la gestión de los menores y que comunidades autónomas, en primer lugar, y gobierno central de forma complementaria den una solución al problema que hay en Canarias". Asimismo, ha señalado que hay que preservar la fronteras españolas de "más avalanchas de inmigración porque ya no hay recursos" y se está "sobrepasando el límite de las capacidades para cuidar a un menor". "Un menor, la administración que lo admite tiene su tutela y es responsable de su escolarización, de su asistencia sanitaria, de su atención permanente, por consiguiente le pido al Gobierno central que empiece ya a asumir alguna responsabilidad y que empiece a gestionar, cuando las comunidades estén excedentarias, menores con recursos directos del Gobierno central. Es lo único que podemos pedir", ha manifestado. Por lo tanto, ha indicado que "solidaridad de las comunidades del Partido Popular, sí, acoger los 400 menores que nos han pedido, sí", pero cuando ya no se pueda "acoger más porque no hay instalaciones, le ha pedido al Gobierno central que "habilite instalaciones y gestione el resto de menores que necesitan asistencia y cuidado". VOX Cuestionado por si teme que Vox pueda romper los gobiernos autonómicos en los que son socios, ha indicado que no sabe "lo que va a hacer Vox", porque con ellos no se han puesto en contacto. "Lo que sí digo es que nosotros estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado y también estamos cumpliendo taxativamente los acuerdos de estabilidad entre comunidades autónomas en las que gestiona Vox y también decirle a los responsables de Vox que en las propias comunidades donde están gestionando ya hemos acogido menores", ha detallado. Núñez Feijóo ha insistido en que ya están gestionando 5.000 menores en comunidades del PP y, en comunidades en la que gobierna el Partido Popular y Vox, a alrededor de 1.800 menores se les está "dando cobijo, cuidado, educación y sanidad". Por tanto, ha asegurado que "esa es la realidad y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber". "Y nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber", ha asegurado.

