El verano, la época favorita del año para consumir refrescos en España. Su consumo se dispara con la llegada del calor

Verano, los termómetros en claro ascenso, la llegada de las ansiadas vacaciones con esa escapada a la playa o a la montaña que llevamos todo el año planeando... y, es innegable, siempre apetece una bebida refrescante que nos ayude a sobrellevar mejor las altas temperaturas, ya sea en casa o en algún bar en compañía de nuestros familiares o nuestros amigos. Y no somos los únicos, ya que como desvela SodaStream, la marca líder en consumo de agua con gas en el mundo, -perteneciente al Grupo PepsiCo- el 30% del consumo anual de refrescos en España se realiza en los meses de verano según datos de la "Radiografía del consumidor de refrescos 2023" elaborado por Kantar WorldPannel Division. Aunque el líder mundial en lo que a consumo de este tipo de bebidas se refiere sigue siendo Estados Unidos, -con una media de 192 litros per cápita en 2023- en España nos gustan y mucho los refrescos y en 2023 consumimos 4.350 millones de litros. Y por Comunidades Autónomas, Statista señala que las regiones con mayor consumo per cápita de nuestro país son Baleares (49,69 litros), Murcia (45,4 litros) y Andalucía (41,7 litros). Por su parte, según el estudio de Kantar, los hogares españoles destinaron un 2,33% de su presupuesto a la compra de refrescos, con un gasto per cápita de 40,33€, lo que representa un aumento de casi el 7% respecto a 2022. Los que más refrescos consumen son los adultos independientes (una media de 57,96 litros por persona), siendo las casas en las que hay niños, y las parejas sin hijos los que tienen un mayor volumen de compra. Una de las principales razones para consumir este tipo de bebidas, según datos del Informe de Impacto Social y Económico del Sector de Bebidas Refrescantes de España elaborado por ANFABRA, es el sabor. La opción favorita de los españoles es la cola con un 45,1% del volumen total de consumo, aunque las bebidas con sabor a naranja también son muy populares, con un 9,7%. EL MOMENTO PREFERIDO DE LOS ESPAÑOLES PARA CONSUMIR REFRESCOS Además, es innegable que el consumo de refrescos en España tiene un claro componente social, ya que el 40% se concentra en comidas y en cenas que, junto con el momento del aperitivo, son los preferidos por el 80% de los españoles para disfrutar de estas bebidas. Mientras tanto, un 20% de los consumidores prefieren disfrutar de esta bebida en momentos de relax y desconexión, una tendencia que es más fuerte en el norte del país y en el área metropolitana de Madrid, según el análisis elaborado por SodaStream del Informe Anual del Consumo Alimentario 2023 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es importante destacar que el 60% de los refrescos vendidos en España en 2023 fueron bajos en azúcar o sin azúcar -un aumento del 4,4% este año- confirmando la tendencia a una vida saludable y consciente en la que los refrescos tienen cabida en su versión más 'healthy' o zero, especialmente entre las personas de entre 35 y 50 años. Además, un 65% de los consumidores de refrescos declara practicar ejercicio y llevar una dieta equilibrada. Datos que reflejan no solo la importancia del mercado de refrescos en nuestro país y su clara estacionalidad siendo los meses de verano los de mayor consumo, sino también el aumento de las opciones bajas en calorías porque cuidarse no pasa por renunciar al placer de un nuestra bebida favorita. Un futuro prometedor para el sector de este tipo de productos en el que SodaStream se posiciona como una gran alternativa a las bebidas "ready to drink". La marca presenta una opción no solo más económica, sino también más sostenible, ya que permite reemplazar miles de botellas de plástico de un solo uso. Además, ofrece un nivel de personalización único, pues con sus máquinas, los consumidores pueden disfrutar de diferentes refrescos en casa, siempre disponibles, a su gusto y con el nivel de gas perfecto. Sus nuevos sabores Pepsi, 7UP y Mirinda están disponibles tanto con azúcar como en su versión zero, y están idóneamente alineados a las tendencias que siguen los consumidores. ¿A qué esperas para disfrutarlos este verano?

