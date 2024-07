El Rey ve en la mayoría de edad de Leonor una oportunidad para que siga "aprendiendo y progresando"

El rey Felipe VI ha calificado este miércoles de feliz coincidencia los 15 años de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), su primera década de reinado y la reciente mayoría de edad de la Princesa, y se ha referido a la última como una oportunidad para que Leonor siga "aprendiendo y progresando en sus responsabilidades". Lo ha dicho en su discurso de clausura de los 15 Premios FPdGi en Lloret de Mar (Girona), donde ha combinado catalán y castellano, y que ha seguido a la intervención de la Princesa: "Escuchar sus palabras me enorgullece como Rey y me emociona como padre. Leonor, Sofía, gracias". LEONOR Y SOFÍA, "MÁS RESPONSABLES" Ha asegurado que la Reina Letizia y él mismo las ven cada día "más responsables, más atentas e interesadas" en lo que ocurre, en lo que hace la Casa Real como institución y en cómo ayudar para hacerlo mejor, no solo para cumplir con los fines institucionales, sino para implicarse en la sociedad de tantas maneras, ha dicho. En relación a sus primeros 10 años como Rey de España, considera que ha sido una década de esfuerzo y entrega, aunque también de recompensa y crecimiento, que ha resumido en tres palabras: "Servicio, compromiso y deber, que han guiado a la Corona durante todos estos años". 15 AÑOS DE FPDGI: "FUE UNA GRAN IDEA" Ha destacado el papel de la FPdGi en la promoción del talento joven español y ha recordado los inicios de la organización, que empezó con 4 firmas de Girona: Cámara de Girona, Fundación La Caixa, Caixa de Girona y Fundación Gala-Dalí, y con el "firme y entusiasta" apoyo de la Corona. Felipe VI ha celebrado que ahora la FPdGi "está a punto de superar los 100 patronos y está presente de forma relevante en toda España", y ha asegurado textualmente que recuerda con cariño los inicios de la Fundación, que nació en plena crisis del 2008 para ayudar a los jóvenes, muy afectados por la situación económica y del mercado laboral. "El paso de los años demuestra que fue una gran idea porque hoy aquellos y estos jóvenes forman una comunidad de talento muy destacada, no solo a nivel nacional sino internacional", ha subrayado. EVOLUCIÓN DE LA FPDGI El Rey ha destacado la evolución de la FPdGi en sus 15 años hasta contar hoy con distintos programas: 'Generación Talento', de orientación al desarrollo competencial; 'Generación Propósito', de apoyo a proyectos de impacto social; 'Generación Docente', de profesores comprometidos con la transformación, y 'Generación Premiados', con galardonados anteriores del premio Princesa de Girona. Ha hecho hincapié en el nuevo programa, 'Generación Arte', con 16 jóvenes artistas en su primera convocatoria, el nuevo Consejo Asesor Joven, y ha apuntado que la Fundación trabaja en un "nuevo marco": un plan de acción para trabajar con más aliados y promover más iniciativas para jóvenes. Además, ha celebrado la puesta en marcha de un nuevo programa de becas con 5 de las principales escuelas de negocios de España, y ha puesto de relieve el impacto del 'Tour del Talento', en el que participan él y la reina Letizia, y que, en su tercera edición ya ha llegado de manera directa a más de 30.000 jóvenes. PATRONATO "AMPLIO Y SÓLIDO" También ha dicho que la FPdGi tiene un patronato "amplio y sólido que se implica estrechamente" en los programas de la Fundación, y que las actividades son un espacio óptimo para que los patronos den visibilidad a sus iniciativas sobre talento joven. "Es una relación de beneficio mutuo, siempre basada en la voluntad de todos de generar un impacto positivo en la sociedad y, especialmente, para el bien común de los jóvenes", y también ha expresado su agradecimiento a los premiados de anteriores ediciones por seguir conectados a la Fundación.

