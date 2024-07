Casi la mitad de los mayores, descontentos con el trato que reciben de los bancos, según '65YMÁS'

Un 46% de los mayores de 65 años se muestra insatisfecho con el trato que recibe por parte de los bancos, según se desprende de un estudio elaborado por '65YMÁS' y publicado este miércoles. El estudio, que examina el grado de satisfacción de los mayores con el sector bancario, se ha realizado con arreglo a una encuesta a 9.269 mayores presentes en las 17 comunidades autónomas. El grado de insatisfacción ha mejorado en 24 puntos porcentuales en comparación con la encuesta elaborada hace dos años, cuando comenzó la campaña de 'Soy mayor, no idiota', que finalmente motivó al sector a acordar un protocolo de apoyo a los mayores junto con el Ministerio de Economía. Los mayores perciben positivamente las medidas aplicadas por la banca para mejorar la atención, como la ampliación del horario o el trato preferente. De hecho, esas medidas, orientadas a quienes tienen 65 años o más, han logrado que el descontento se traslade hacia los sénior que aún no han cumplido esa edad. El mayor porcentaje de insatisfechos con su banco se encuentra en la franja de edad de los 55 a los 64 años. Por entidades, Unicaja es la entidad con más clientes mayores insatisfechos (57,1%), mientras que Kutxabank se queda en segunda posición (54,3%). La encuesta también destaca que el Grupo Caja Rural es el banco con menor grado de insatisfacción, con un 36,2% de clientes mayores de 65 años que se muestran descontentos. Asimismo, destaca CaixaBank como la entidad que más ha mejorado respecto a hace dos (27 puntos porcentuales menos). Respecto al uso de los cajeros, un 25% de los encuestados asegura tener dificultades para usarlos. Hace dos años, la cifra alcanzaba el 40%. En lo referente a la banca 'online', un 34% de los encuestados afirma no tener conocimientos para operar, 14 puntos menos. El estudio indica que la formación financiera para los mayores sigue siendo el punto de menor avance de los bancos. El 85,7% de los encuestados afirma no haber recibido ningún tipo de formación por parte de su entidad, solo dos puntos porcentuales menos que hace dos años. Asimismo, dos tercios de los encuestados reclaman atención presencial y personalizada a sus entidades, por debajo del 80% que lo reclamaba hace dos años.

