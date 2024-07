Atacan a tiros un vehículo de la caravana de seguridad de la vicepresidenta de Colombia

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha confirmado este miércoles que uno de los vehículos de su caravana de seguridad ha sido atacado a tiros al entrar al municipio de Timba, en la región colombiana de Cauca, si bien ha informado de que en ese momento estaba participando en un evento en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). "He sido informada por parte de mi equipo de seguridad y protección que el vehículo principal de la caravana presidencial, en el que me movilizo normalmente, fue impactado por un proyectil, al parecer de fusil, sin causar ninguna lesión a los ocupantes", reza un comunicado publicado por la Vicepresidencia del país latinoamericano en la red social Facebook. Márquez ha indicado que los hechos ocurrieron después de visitar la que será la nueva sede de la Universidad del Valle para el Norte de Cauca en el municipio de Suárez y cuando ya se encontraba en Cali atendiendo "otro compromiso" de su agenda. Timba se encuentra entre Suárez y Cali, a 23 kilómetros al norte del primero y a 47 al sur del segundo "No tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por Cauca y la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días. Fuimos a Suárez a llevar la universidad pública y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo. Quiero con toda insistencia pedirles a los grupos alzados en armas silenciar los fusiles, permitirle al Cauca vivir en paz y que el programa 'Universidad en tu territorio' avance", ha manifestado. Cabe recordar que el padre de la 'número dos' del Gobierno colombiano, Sigifredo Márquez Trujillo, salió ileso hace menos de un mes de un ataque contra el vehículo en el que se desplazaba junto a un menor de seis años --sobrino de la vicepresidenta-- y dos guardaespaldas por una zona rural del departamento del Valle de Cauca. En esta región opera el Frente Jaime Martínez de las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las autoridades municipales han denunciado que la guerrilla se está llevando niños de hasta 9 años de edad a la zona rural para reclutarlos.

Compartir nota: Guardar Nuevo