Anabel Pantoja desvela cuándo será el 'gender reveal' de su bebé

Se nota que Anabel Pantoja está cómoda con Jorge Javier Vázquez al frente de 'Supervivientes All Stars'. Y lo ha vuelto a demostrar en la última gala, cuando ha revelado más detalles de cuándo y dónde celebrará el 'gender reveal' de su bebé y se enterará al mismo tiempo que sus seguidores y sin exclusiva de por medio, si espera un niño o una niña. Si hace unos días confesaba que su tía Isabel Pantoja está encantada ante la perspectiva de convertirse en tía abuela, este lunes ha confirmado que será este sábado 13 de julio -coincidiendo con su 38 cumpleaños- cuando descubrirá el sexo de su primer hijo. Embarazada de cinco meses, Anabel ha reconocido que le gustaría que fuese un niño porque en su casa siempre han sido muchas mujeres y no ha tenido hermanos. Pero también ha dejado claro que si es niña "me la voy a comer porque va a ser mi muñeca". Y este sábado, en Sevilla y rodeada de sus seres queridos, se acabará la incógnita como ha confirmado emocionada a Jorge Javier: "Celebro mi cumple y lo voy a ver con todos los míos" ha desvelado, asegurando que aunque desconoce los detalles de su 'gender reveal' -la única que sabe el sexo del bebé es una íntima amiga suya- no será nada excéntrico. "Abriré un sobre o algo así" ha afirmado.

