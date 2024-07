Yamal: "Queda lo más importante, llevarnos el título"

Múnich (Alemania), 9 jul (EFE).- Lamine Yamal, extremo de la selección española, expresó este martes, tras la clasificación para la final de la Eurocopa 2024 con un triunfo por 2-1 contra Francia, que ahora "queda lo más importante", que es lograr "el título" del torneo en la final del próximo domingo contra el ganador del duelo entre Inglaterra y Países Bajos.

"Muy feliz por el paso a la final. Queda lo más importante, llevarnos el título", expuso en declaraciones a Televisión Española.

Yamal marcó el gol del empate. "Estábamos en momentos difíciles, porque al final habían marcado su gol tan pronto, no he pensado, he intentado meterla donde ha ido y muy feliz. Intento no pensar mucho, disfrutar y ganar. Sobre todo, a ganar, ganar y ganar. Es lo que tenemos en mente", declaró. EFE

